Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor

Türkiye'nin Ege'deki tatil cennetlerinden biri olan Aydın'ın Didim ilçesinde ormanda yiyecek bulamayan ve aç kalan yaban domuzları, şehre indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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