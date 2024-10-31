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  4. Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor

Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor

Türkiye'nin Ege'deki tatil cennetlerinden biri olan Aydın'ın Didim ilçesinde ormanda yiyecek bulamayan ve aç kalan yaban domuzları, şehre indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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