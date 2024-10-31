Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 08:50 Türkiye'nin Ege'deki tatil cennetlerinden biri olan Aydın'ın Didim ilçesinde ormanda yiyecek bulamayan ve aç kalan yaban domuzları, şehre indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67231aba30f3ade7fd065583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatrosu gün ışığına çıkartıldı Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler torbalar dolusu çöpü ormana attı Şırnak'ta askeri araç devrildi: 6 asker yaralı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı İETT'den duygulandıran etkinlik