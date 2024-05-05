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Ücretsiz Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi

Brezilya’nın Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında dün ücretsiz konser veren Madonna, yaklaşık 1,6 milyon hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

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