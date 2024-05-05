Anasayfa Video Galeriler Gündem Ücretsiz Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi Ücretsiz Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi 05 Mayıs 2024 Pazar Saat: 21:33 Brezilya’nın Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında dün ücretsiz konser veren Madonna, yaklaşık 1,6 milyon hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6637d0edc311cad9f7064ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hırsıza esnaf dayağı kamerada Eşiyle çıkan tartışmada kendini bıçakladı Bayraktar TB2'nin hareketli hedefi 12'den vurduğu an kamerada Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı Bir ilimizi sel vurdu: Korku filmi gibi görüntüler Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi Edirne'de Kakava Şenlikleri coşkusu: Hıdırellez ateşi yandı CHP'li Belediye Başkanı kenti bizzat kendisi ilaçladı İstanbul'da lüks villada sır ölüm