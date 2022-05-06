Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya tarihi rest: Kimin ne çocuğu olduğunu bütün Türk Milleti görecek Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya tarihi rest: Kimin ne çocuğu olduğunu bütün Türk Milleti görecek 06 Mayıs 2022 Cuma Saat: 00:00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerginlik doruk noktasına ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62743ae849dc0c132a793733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü Zafer Partisi lideri Özdağ: ''Canınız cehenneme!'' İstanbul'da düğün sonrası kan aktı! Şahan Gökbakar bukalemun paylaşımıyla kırıp geçirdi 7 yaşındaki çocuk yazdı, Ufuk Beydemir, besteleyip söyledi Ata Demirer, ''oha, oha'' paylaşımıyla olay oldu no desc_3 Zincir marketten almıştı, hastanelik oldu Koronavirüs biter bu kavga bitmez! İETT otobüsü savaş alanına çevirdiler