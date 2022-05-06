  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya tarihi rest: Kimin ne çocuğu olduğunu bütün Türk Milleti görecek

Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya tarihi rest: Kimin ne çocuğu olduğunu bütün Türk Milleti görecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerginlik doruk noktasına ulaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü
Zafer Partisi lideri Özdağ: ''Canınız cehenneme!''
İstanbul'da düğün sonrası kan aktı!
Şahan Gökbakar bukalemun paylaşımıyla kırıp geçirdi
7 yaşındaki çocuk yazdı, Ufuk Beydemir, besteleyip söyledi
Ata Demirer, ''oha, oha'' paylaşımıyla olay oldu
no desc_3
Zincir marketten almıştı, hastanelik oldu
Koronavirüs biter bu kavga bitmez! İETT otobüsü savaş alanına çevirdiler