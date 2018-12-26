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  3. 26 Aralık 2018 16:05

Ünlü yıldızın yatak odasına kameralı baskından skandal görüntüler

Kim Kardashian ve eşi Kanye West'in Noel partisinin sabahında ilginç anlar yaşandı. Kourtney Kardashian kardeşi model Kendall Jenner'ın yatak odasına daldı.

Bilgin Pro
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