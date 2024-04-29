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  4. Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü

Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü

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Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü.

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