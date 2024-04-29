Anasayfa Video Galeriler Gündem Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 20:40 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 20:40 Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662fdb9929894000a109f753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok'' Ankara'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var Türkiye'de bir ilk... Konyaaltı'nın Bebek Parkı sezona hazır Antalya'da banka müdürüne ve ailesine mermili tehdit Sel suları barajı patlattı: Onlarca can kaybı var