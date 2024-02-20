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Yer: Şanlıurfa... Yıldırım düşme anı saniye saniye kamerada

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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da gecen cuma günü sağanak kent merkezinde etkili oldu. Aniden bastıran dolu ve yağmur nedeniyle özellikle kent merkezindeki bazı cadde ve yollar su altında kaldı. Yenice Mahallesi'ndeki Şair Nabi Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Büşra Tekin, kardeşi Pınar Tekin ile okul penceresinde yağan yağmuru cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bu sırada okula yakın boş araziye yıldırımın düşme anı da Büşra'nın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pınar Tekin, “Biz okulda aniden başlayan yağmuru izlediğimiz sırada ablam Büşra ,o sırada cep telefonuyla çekim yapıyordu. Birden yıldırın düştü, çok korktuk. İlk defa bir yıldırımın düşmesine yakından tanık olduk” dedi.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

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Etiketler Şanlıurfa yıldırım düşme anı okul
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