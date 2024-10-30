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Yine aynı üst geçit, yine TIR kazası

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Bakırköy'de sık sık kazaların yaşandığı üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi kupa kısmından ayrıldı.

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