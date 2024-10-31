Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası

Nefes almakta zorlandığı için hastaneye başvuran ve burun ameliyatı olmak isteyen 20 yaşındaki genç kız, ameliyat öncesi takılan serumun ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

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