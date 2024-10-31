Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 08:15 Nefes almakta zorlandığı için hastaneye başvuran ve burun ameliyatı olmak isteyen 20 yaşındaki genç kız, ameliyat öncesi takılan serumun ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6723128fe834ea863a0e09f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatrosu gün ışığına çıkartıldı Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler torbalar dolusu çöpü ormana attı Şırnak'ta askeri araç devrildi: 6 asker yaralı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı İETT'den duygulandıran etkinlik