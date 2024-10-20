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  4. Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi

Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi

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Marmaray, Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

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