Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi 20 Ekim 2024 Pazar Saat: 12:56 Güncelleme: 20 Ekim 2024 Pazar 12:56 Marmaray, Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6714d3e973f0d9b5dc0b4733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Trafikte ceza yağmuru: Son bir haftada sürücülere rekor ceza Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza Skandala karışan hastaneler boşaltıldı: Bebeğini kaybeden babadan kan donduran sözler Düğün salonunda kan aktı: Yaralılar var Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı