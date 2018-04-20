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  3. 20 Nisan 2018 14:26

Müge Anlı'dan derbi açıklaması

Müge Anlı, tribünden izlediği ve tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Bilgin Pro
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