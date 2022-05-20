19 Mayıs Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dört gün süren gençlik festivali ile büyük bir coşkuyla kutladı. 16 Mayıs’ta İlk Adım Yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, 19 Mayıs günü 'O Zaman Renk Koşusu' ve Zeynep Bastık Konseri ile final yaptı.

Beşiktaş’ta kutlamalar Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs 1919’da Milli Mücadele ateşini başlattığı Akaretler’de ‘Bağımsızlık için İlk Adım Yürüyüşü’ ile başladı. Ata’nın yaşadığı evin önünde buluşan vatandaşlar ellerinde bayraklar marşlar söyleyerek Başkan Rıza Akpolat ile birlikte Barbaros Meydanı’na yürüdü. Yurttaşlar ve Başkan Akpolat, Beşiktaş İskele’de Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru’na bindiği noktaya karanfiller bıraktı. Beşiktaşlıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen yürüyüşte Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; “Atatürk’ün mirasına ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkma coşkumuzla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

‘O ZAMAN RENK KOŞUSU’ İLE ORTAKÖY’DEN BARBAROS MEYDANI’NA KADAR BEŞİKTAŞ RENGARENK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU’

Beşiktaş’ta 19 Mayıs günü kutlamalar ilçe protokolünün katıldığı resmî törenle başladı. Etkinlikler Saat 17.00’de Ortaköy Meydanı’nda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın start verdiği ‘O Zaman Renk Koşusu ile devam etti. Ortaköy Meydanı’nda başlayıp Barbaros Meydanı’nda son bulan koşuda Beşiktaş’ın sokakları rengârenk oldu. Büyük coşkunun yaşandığı koşuda Başkan Akpolat vatandaşlarla birlikte koştu.

“ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKELERİNİ YAŞAMAYA VE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gençlik Festivali’nin tüm hazırlıkları ile yakından ilgilenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koşu sonrası Barbaros Meydanı’nda sahneye çıkarak gençlere seslendi.

Gençlerin bir arada özgürce eğlenmesini hedefleyen bir festival düzenlediklerini belirten Başkan Akpolat, Beşiktaş’ta her milli bayramın coşkuyla kutlandığının altını çizdi ve şunları söyledi.

“Beşiktaş Ulu Önde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı evinin olduğu, bütün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı hayata gözlerini yumduğu yerin adıdır Beşiktaş. Kartal İstimbotuna binip Bandırma Vapuru’na geçip Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Akaretler'deki evinden çıkmıştır. Bağımsızlığa özgürlüğe milli mücadeleye ilk adımı Beşiktaş’tan atmıştır. O yüzden de milli bayramlar en coşkulu şekilde Beşiktaş’ta kutlanır. Var olduğumuz, nefes aldığımız sürece bu vatanı korumaya yüceltmeye Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini yaşamaya ve yaşatmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Söz mü dedi ve gençlerden coşkulu bir şekilde söz aldı.

Gençlik festivalimiz çok güzel geçiyor ancak sadece yoğun rüzgârdan ve yıldırım tehlikesinden dolayı Duman konserimizi iptal etmek zorunda kaldık. Ama bugün sabahtan itibaren çelenk koyma törenimizi yaptık. Sonra O Zaman Renk koşumuzu gerçekleştirdik. Şimdi devam ediyoruz. Zeynep Bastık konserimiz ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı tamamlamış olacağız.

“MERKEZE SİZ GENÇLERİ KOYDUK”

Gençlerin hakkını her zaman savunduklarını vurgulayan Başkan Akpolat, Beşiktaş'ta 9 üniversitemiz var. Burada yaptığımız bütün işlerde, hazırladığımız bütün projelerde genç olmanın enerjisini gençliğin bütün enerjisini kullanıyoruz. Ben de genç bir belediye başkanı olarak göreve gelir gelmez burada gençlerle ilgili neler yapabiliriz, hangi projeleri hayata geçirebiliriz diye çok düşündüm. Akademi kütüphanelerimizi, fikir atölyemizi, siyaset akademimizi kurduk. Yaptığımız bütün işlerin merkezine, gençlerimizi yerleştirdik. Ve bundan sonra da yapacağımız bütün işlerin merkezinde siz gençler olacaksınız. Sizlerle daha güzel günleri hep beraber göreceğiz” dedi.

BEŞİKTAŞ’TA GENÇLER ZEYNEP BASTIK KONSERİ İLE COŞTU

Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda devam eden 19 Mayıs kutlamaları Lapstekin’in DJ performansı ve KÖFN konseri ile devam etti. Saat 21.00’de sahne, şarkıcı Zeynep Bastık’ın oldu. Festival alanını dolduran on binlerce genç, Zeynep Bastık’ın sevilen şarkıları eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Sahneden herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Zeynep Bastık, 19 Mayıs’ta Beşiktaş’ta sahneye çıkmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konser, söyleşi, gösterilerle 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Beşiktaş Gençlik Festivali,

Etiler Sanatçılar Parkı ve Barbaros Meydanı’nda büyük coşku ile kutlandı. Festivalde Etiler Sanatçılar Parkı sahnesinde üniversite gruplarının konserleri, üniversiteler arası münazara etkinliği, Nilay Örnek, Aylin Balboa, Celil Nalçakan ve Can Yılmaz'ın katılımları ile Kafa Dergisi Söyleşisi ve Rüştü Onur Atilla ile Doğan Akdoğan’ın yıllardır süren hoş sohbetlerini sahneye taşıdıkları Abur Cubur Show etkinlikleri de düzenlendi.

Ayrıca Beşiktaş Gençlik Festivali’ne katılan tüm sanatçılara Tema Vakfı adına yapılan fidan bağışı plaketleri takdim edildi.