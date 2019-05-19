19 Mayıs’ın 100. yılı Yenimahalle’de coşkuyla kutlandı

Tören, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başladı. Törende Yaşar’ın yanı sıra CHP, İyi Parti ve Vatan Partisi Yenimahalle İlçe Başkanları, Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilileri, Emekli Öğretmenler Derneği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Batıkent Şubesi temsilcileri ve Yenimahalle Kent Konseyi temsilcileri de Meydan AVM önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

“Bir millet küllerinden yeniden doğdu”

Coşkuyla başlayan törende ellerinde Türk Bayraklarını dalgalandıran vatandaşlara Batıkentli gençler, meşale yakarak katıldı.

‘Atatürk, 100 yıl önce bugün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı’ diyerek vatandaşlara seslenen Başkan Yaşar, “Yıl 1919 Anadolu toprakları ateş altında. Millet perişan, yokluk içerisinde. Polatlıya kadar düşman gelmiş. İzmir, İstanbul işgal edilmiş. Devletin kaynakları ipotek verilmiş. Kimileri Amerikan mandası mı olalım yoksa İngiliz mi diye tartışıyor. Artık bağımsız bir devletten söz etmek mümkün değil. Ama bir adam çıkıyor adı ‘Mustafa Kemal’. 1919’da bir tekne ile samsuna çıkıyor. Milletin iradesini millet kendi tayin edecektir ve geldikleri gibi gidecekler diyerek, o gururla Anadolu’ya çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki Anadolu’da eşi benzeri olmayan bir kurtuluş mücadelesi başlattı. İlk meclisi kurdu. O günden sonra savaş kazanıldı. Bir millet küllerinden yeniden doğdu. O tarihi gün, Ulu Önder’in vatanı emanet ettiği gençlerin bayramı oldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.