19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ülkemizin ilk ve tek bale festivali olan “Bodrum Bale Festivali” on dokuzuncu kez sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde yapılacak festivalde Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerince dünya ve Türkiye prömiyerleri gerçekleştirilen ve seyirciden büyük beğeni alan eserlerin yanı sıra yabancı konuk topluluğun sahneleyeceği eserin de içinde bulunduğu yedi temsil sahnelenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 6 Ağustos Cumartesi saat 21.30’da İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu’nun Flamenko gösterisi “Carmen” ile başlayacak.

Müzikleri Jose Antonio Rodriguez tarafından düzenlenen, koreografisi Aida Gomez’e ait eserde herkesin hikâyesini bildiği çingene kızı Carmen’i kendi yorumlarıyla sahneye taşıyacak olan Aida Gomez Dans Topluluğu Bodrum’da İspanya rüzgârı estirecek.

Devlet Opera ve Balesi’nin önemli klasik bale eserlerinden biri olan “Romeo ve Jüliet” balesi Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde 9-10 Ağustos (Salı-Çarşamba) akşamları saat 21.30’da seyirci ile buluşacak.

Festival takvimi 13 Ağustos Cumartesi’yi gösterdiğinde saat 21.30’da sanatseverler aynı akşamda bir bale bir de modern dans gösterisi izleme fırsatını bulacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından birer perde olarak sahnelenecek “Gece” ve Bach Alla Turca” eserleri sahnede olacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan iki perdelik Hamlet balesi 16 Ağustos Salı saat 21.30’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin genç ve dinamik grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul (MDTist)’in 19 Ağustos’ta sahneleyeceği “Güldestan” eseri ile festivalin kapanışı yapılacak.

Sanatseverler “19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali” etkinlikleri için www.biletinial.com ve www.operabale.gov.tr adreslerinden biletlerini alabilirler.