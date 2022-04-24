22. Edremit Uçurtma Şenliği'nde gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Edremit Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 22. Edremit Uçurtma Şenliği Altınkum Mahallesi Dalyan sahilinde yapıldı. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen şenliğe yoğun katılım oldu.

Altınkum Mahallesi Dalyan sahilinde düzenlenen etkinlikte, Edremit Belediyesi tarafından bin 2 bin 500 adet ücretsiz uçurtma dağıtıldı.

Belediyenin dağıtımının yanı sıra uçurtmalarını yanında getiren yaklaşık 3 bin kişi, rengarenk uçurtmalarını havalandırdı.

Şenlikte gökyüzü rengarenk oldu.

Pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık zorunlu aranın ardından düzenlenen şenlikle çocukların yanı sıra büyüklerde yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların bir keyifle uçurduğu uçurtmaların kimi gökyüzünün en yüksek noktasına çıkarken kiminin uçurtması ise birbirlerine ve ağaç dallarına takılıp yere düştü.

Gökyüzünde özgürce uçurulan uçurtmaların yanı sıra çocuklar çuval, yumurta ve uçurtma yarışması gibi oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Halk oyunları gösterisinin de yapıldığı şenlikte yarışmalarda dereceye girenlere Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve protokol tarafından çeşitli ödüller verildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Ata’mızın Cumhuriyeti emanet ettiği aydınlık geleceğimizin güvencesi tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.