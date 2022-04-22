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23 Nisan Metrosu Başkent Ankara'da yola çıkıyor

23 Nisan Metrosu Başkent Ankara'da yola çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 25 yıllık Bombardier trenini Başkentlilerle buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 yıllık Bombardier treninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kızılay ve Koru Sitesi hattında sefer yapacağını açıkladı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ego Genel Müdürlüğü tarafından grafitlilerle süslenen 25 yıllık Bobardier treninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankaralılar ile buluşacağını açıkladı. Macunköy Metro İşletme Müdürlüğü'nden saat 11.00'de hareket edecek olan tarihi trende Ankara Kent Orkestrası sanatçıları da yer alacak.

 

Etiketler abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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