23 Nisan'da tüm çocuklar Sarıyerli

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz” diyerek dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarıyer’de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bir hafta sürecek etkinliklerin ilk gününde çocuklar, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’i ziyaret ederek yörelerine ait hediyeleri takdim etti. Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası’nda Başkan Genç ile birlikte basın toplantısına katılan çocuklar günü Sarıyer Merkez’de yapılan kortej yürüyüşüyle sonlandırdı.

DÜNYA ÇOCUKLARI SARIYER’DE BULUŞTU

Programın ilk gününde dünyadan Bulgaristan, Bosna, Gürcistan, Sırbistan, Montenegro, Azerbaycan, Ukrayna, Macaristan ve Kazakistan, Türkiye’den Edirne, Van, Diyarbakır, Hakkâri, Manisa, Sivas Trabzon ve Tekirdağ’dan gelen 485 çocuk ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle katıldıkları kortejde ilçeyi adeta karnaval alanına çevirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklara Sarıyer halkı da büyük ilgi gösterdi. Organik Pazar alanından başlayan yürüyüş Sarıyer Merkez’de bulunan Atatürk Anıtı’nın önünde son buldu. Burada hazırladıkları performans gösterilerini sergileyen minikler büyük alkış aldı.

BU BİRLİK VE BERABERLİĞİ TÜM DÜNYAYA DUYURACAKLAR

“Sarıyer’i çocuklarla yönetiyorum,” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç çocuklardan aldığı enerjiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kortejin ardından konuşan Başkan Genç, “Bu etkinliğin ne denli önemli olduğunu herkes görüyor. Birliğe, beraberliğe, sevgiye ve dayanışmaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu içimizdeki sevgiyi gelen misafirlerimize vereceğiz. Onlar da gidecekleri yerlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün onlara armağan ettiği bu bayramı nasıl coşkulu bir şekilde kutladıklarını söyleyecekler. Bu birlik ve beraberliği tüm dünyaya duyuracaklar” diye konuştu.