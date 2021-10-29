30 yıllık DSP’li Cumhuriyet Bayramı’nda CHP’ye geçti

Edremit’te 30 yıldır DSP’de siyaset yapan bir dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulunan, ilçenin tanınmış esnaflarından Metin Özyurt, partisinden istifa ederek CHP’ye katıldı.

Edremit’te 30 yıldır DSP’de siyaset yapan bir dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulunan özellikle Meclis Üyeliği döneminde ki etkili muhalefeti ile tanınan ilçenin tanınmış esnaflarından Metin Özyurt, partisinden istifa ederek CHP’ye katıldı.

Edremit ilçesinde 1991 yılından bu yana DSP’de siyaset yapan, bir dönem Edremit Belediye Meclis Üyeliği, İlçe başkanlığı ve 2011 yılında Milletvekili adayı olan Metin Özyurt, CHP’ye katıldı.

Özellikle 1999-2004 yılları arasında Belediye Meclis üyesi olarak dönemim belediye yönetimine karşı yaptığı etkili muhalefetle tanınan Özyurt’a rozeti CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan taktı.

Metin Özyurt yaptığı açıklamada, “1995-2019 yılları arsında Demokratik Sol Parti Edremit İlçe Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundum. Edremit İlçe başkanlığı olarak rahmetli Bülent Ecevit’in (55-56-57. Dönem) Başbakanlığı dönemlerinde Edremit İlçe Başkanlığı olarak devlet yatırımlarının takipçisi olduk. Ayrıca yurttaşlarımızın dilek ve temennilerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olduk. 1999-2004 yıllarında Edremit Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptım. Partim Demokratik Sol Parti’yi en iyi şekilde temsil ettim. Ayrıca 2011 yılında DSP Balıkesir Milletvekili adayı oldum. DSP Genel Merkezi’nin, genel başkanının ve parti yönetiminin tutarsızlığı, rahmetli Rahşan ve Bülent Ecevit’in kurmuş olduğu partinin ilkelerinden çıkarak, tabela partisi yapan, DSP’yi seçimlere giremeyecek kadar küçülten yönetimden rahatsız olduğum için çok sevdiğim partimden üzülerek istifa ettim.

Şu anki ülke yönetiminin Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinden vazgeçmesi, ülkemizin sorunlarına kayıtsız kalmamak için bundan sonraki aktif siyasi hayatıma Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılarak devam etmeye karar verdim" dedi.

CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan’da Özyurt’a “Hoş geldin” diyerek, “Adım adım, damla damla halk iktidarına yürüyoruz. Her bir yurttaşımız ve fikirleri bizler için çok değerli. Sevgili Metin Özyurt bizlere güç ve destek verdi. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.