  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 30 yıllık hasret bitiyor: Polatlı'da içme suyu hattı açılıyor

30 yıllık hasret bitiyor: Polatlı'da içme suyu hattı açılıyor

30 yıllık hasret bitiyor: Polatlı'da içme suyu hattı açılıyor
Güncelleme:

Polatlı halkı 30 yıldır beklediği temiz suya Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sonucunda kavuşuyor. 100 kilometreden oluşan ve yapım çalışmaları sürerken bir yandan da Yenikent’ten bağlanan branşmanla su dolumunun gerçekleştiği ‘Polatlı İçme Suyu Hattı’nda çalışma tamamlandı. Yılların hasretini bitirecek hat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılacağı törenle 19 Mart Salı günü hizmete açılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldiği gün sözünü verdiği Polatlı’yı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturacak 100 kilometrelik “Polatlı İçme Suyu Hattı” projesi tamamlandı.

Proje; Etimesgut ilçesinin bir kısmı, Sincan Saray TOKİ bölgesi, Yenikent, Temelli, Anayurt Mahallesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Dökümcüler OSB, Başkent OSB ve Polatlı’nın tamamına hitap ettiği için totalde 1,5 milyon kişiye kesintisiz içme suyu sağlayacak.

POLATLI SAĞLIK İÇME SUYUNA KAVUŞUYOR

Hattı yapım çalışmaları devam ederken sürecin hızlandırılması amacıyla Yenikent’ten bağlanan branşman ile su olum işleminin gerçekleştirildiği projenin açılışı; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ev sahipliğinde ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın katılımıyla  19 Mart Salı günü saat 18.30’da Polatlı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek “Polatlı İçme Suyu Hattı Açılış Töreni ve İftar Programı” ile gerçekleştirilecek.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3 büyükşehirdeki son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçklar 3 büyükşehirdeki son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçklar Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir'' Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir'' Bu ne biçim taraftar! Yeşil sahanın maskeli eşkıyası kamerada! Bu ne biçim taraftar! Yeşil sahanın maskeli eşkıyası kamerada! Trabzon'daki rezil gece sonrası olay sözler: ''Ekmek yediğin yere ihanet etmektir'' Trabzon'daki rezil gece sonrası olay sözler: ''Ekmek yediğin yere ihanet etmektir'' Şubat ayının 2. elde en hızlı satılan otomobiller belli oldu Şubat ayının 2. elde en hızlı satılan otomobiller belli oldu Ünlü ekonomist 1 Nisan'ın zamlarını tek tek açıkladı Ünlü ekonomist 1 Nisan'ın zamlarını tek tek açıkladı ''Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!'' ''Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!'' Çanakkale Savaşlarıyla ilgili tarihi değiştirecek keşif Çanakkale Savaşlarıyla ilgili tarihi değiştirecek keşif Sulara gömülen köyler yeniden ortaya çıktı! İzlemeye doyamadılar Sulara gömülen köyler yeniden ortaya çıktı! İzlemeye doyamadılar