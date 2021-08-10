4. Edremit Kitap Fuarı bugün başlıyor

4. Edremit Kitap Fuarı bugün saat 18:00’de Edremit Altınkum Belediye Tesisleri’nde kapılarını kitapseverlere açıyor. Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganıyla yapılan fuar sekiz gün sürecek. 50’ye yakın yayınevinin ve 200’e yakın yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve milletvekilinin katılacağı 4. Edremit Kitap Fuarı 17 Ağustos’ta sona erecek.

Bu akşam saat 19:30’da Altınkum Belediye Tesisleri’nde yapılacak açılış törenine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın yanı sıra Uğur Dündar, Ahmet Ümit, Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş, Prof. Dr. Barış Doster, Necdet Saraç gibi isimler katılacak.

Pandemi sonrası ilk kez dev bir kadronun yan yana geldiği ve adeta bütün Türkiye’yi Edremit’te buluşturacak olan 4. Edremit Kitap Fuarı’na aralarında Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Filiz Ali, İnci Aral, Kahraman Tazeoğlu, Nevzat Çelik, Sunay Akın gibi edebiyatçılar, Uğur Dündar, Merdan Yanardağ, Serhan Asker, Sinan Meydan, Gürkan Hacır, Tuncay Mollaveyisoğlu, Deniz Zeyrek, Murat Ağırel, Saygı Öztürk gibi gazeteciler katılacak.

Tüm Edremitlileri kitapla buluşmaya davet eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “kitapla ilgili nerede bir söz söyleniyorsa veya yazılıyorsa, nerede kitabı değerli kılan bir etkinlik varsa orada gelişmeye ve iyi bir geleceğe dair önemli bir adım vardır. Deyim yerindeyse bütün Türkiye’yi Edremit’te kitapla buluşturan bu fuara bütün kitapseverleri davet ediyorum” dedi.