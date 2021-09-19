400 motosiklet tutkunu Ankara'da gaziler için turladı

Harley Owners Group (HOG) Ankara Chapter tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyinin katkılarıyla ‘Gaziler Sürüşü’ etkinliği düzenlendi. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen sürüş etkinliğine Türkiye’nin dört bir yanından Başkent’e gelen motosiklet tutkunları katıldı. Motorcular, şehit yakınları ve gaziler ile birlikte Ankara turu yaptıktan sonra Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıktılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi bu sene 13’üncüsü düzenlenen ‘Gaziler Sürüşü’ etkinliğine destek verdi.

HOG Ankara Chapter tarafından düzenlenen sürüş etkinliğinde Türkiye’nin dört bir yanından Başkent’e gelen yaklaşık 400 Harley Davidson tutkunu motorcular motorlarının arkasına, gazileri, gazi ve şehit yakınlarını alarak kısa bir Başkent turu yaptılar. Turun ardından Anıtkabir’e giden motorcular Ulu Önder Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktılar.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Sedat Coşar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör, HOG Ankara Chapter Direktörü Alper Ok, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Süleyman Basa, Cevriye Kaya ile şehit yakınları, gaziler ve motorcular katıldı.

Toplum içinde gazilere olan duyarlılığı artırmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal, “Bu 13’üncü organizasyon ve biz ilk defa destek veriyoruz. Bu etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla imkanlarımızı seferber ettik. Gazilerimize ne yapsak hakları ödenmez. Onlara minnettarız. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum içinde gazilerimize olan duyarlılığı artırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şehit ve gazilerimizle alakalı başkanımızın ciddi bir hassasiyeti var. Bu tür organizasyonlara desteğimiz devam edecek. Etkinliğe Ankara’dan ve şehir dışından katılan motor tutkunlarına teşekkür ediyorum” dedi.

STARTI ZABITA DAİRE BAŞKANI KOÇ VERDİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, HOG Ankara Chapter tarafından gazilere destek amacıyla düzenledikleri 13’üncü Gaziler Sürüşü’nün startını verdi.

Motosikletlilerle birlikte gaziler ve şehit yakınları için düzenlenen anlamlı etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Koç, “Bugün Harley Davidson sahibi Ankara Chapter grubunun geleneksel Gaziler Sürüşü’nün startını vermek üzere toplandık. Gazilik kurumuna duydukları saygının gereği Türkiye’nin dört bir tarafından akın akın Ankara’ya gelen Harley Davidson tutkunlarına bu anlamlı çalışmaları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ankara’da motor tutkunlarının önemli sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüttüklerinin altını çizen Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ise sürüş etkinliği öncesinde şunları söyledi:

“Böyle bir organizasyonda bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Ankara Kent Konseyi olarak bu tür birliktelikleri daha görünür hale getirmek için bizler de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Burada bulunan tüm Harley Davidson tutkunlarına bu önemli etkinlikte bir araya geldikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

HOG Ankara Chapter Grubu Koordinatörü Alper Ok tek amaçlarının gaziler için farkındalık oluşturmak olduğuna vurgu yaparak, “HOG Ankara Chapter Grubu olarak 12 yıldır bu etkinliği düzenliyoruz. Biz gazilerimizin ayağı, bacağı, gözü her şeyleriyiz. Onların yaptığı fedakarlık karşısında onlara olan minnettarlığımızı bu şekilde gösteriyoruz. Bununla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi de bize destek sağladığı için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Gazi İzzet Ertunç da duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Bu organizasyona 12 sene önce 5 motorla başlamıştık. Bugün 400 motorla devam ediyoruz. Buraya Kıbrıs’tan, İstanbul’dan, İzmir’den gelen arkadaşlarımız var. Onlarla beraber olmak bizim için gerçekten çok güzel. 19 Eylül Gaziler Günü’nden bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki Gaziler Günü sürüş etkinliğimizde de hep beraber olmayı diliyoruz.”