6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Beşiktaş’ta Başlıyor

Dünyanın en kapsamlı çocuk ve gençlik sanat organizasyonu 6. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, 20 Nisan’da MKM Beşiktaş Çağdaş’ta düzenlenecek açılış töreniyle başlıyor. Bir ay boyunca 120’ye yakın atölye, söyleşi ve etkinliklerin yer alacağı bienalde, ünlüler de çocuklar ve gençlerle buluşacak.

2010 yılından bu yana 31 ülkeden katılımın olduğu 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, 20 Nisan’da MKM Beşiktaş Çağdaş’ta düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak. Bu yıl altıncısı düzenlenen bienal, 20 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında MKM Beşiktaş Çağdaş, Şehir Hatları Vapurları, Kadıköy ve Beşiktaş iskele meydanlarında düzenlenecek.

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından organize edilen Bienalin bu yılki programı kapsamında aralarında Devrim Erbil, İsmail Acar, Güven Kıraç, Tülin Onat, Cem Özer, Süleyman Saim Tekcan, Emrah Ablak, Rajendra Kapse, Ketaki Pimpalkhare, Pelin Batu, Gür Akad, Naci Görür’ün olduğu çok sayıda alanında uzman sanatçı, akademisyen ve eğitimciyle, farklı tür ve içeriğe sahip 120’ye yakın atölye, söyleşi ve etkinlik gerçekleştirilecek.

KONSEPT ‘BULUŞMA NOKTASI’

6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin bu yılki konsepti ‘buluşma noktası’ olarak belirlendi. Bienalin küratörü akademisyeni sanat tarihçisi Fırat Arapoğlu ile birlikte bu yıl ilk kez bir çocuk küratör uygulamasına gidilerek 5. sınıfta öğrenim gören Sinan Ersen küratör olarak belirlendi.

Başvuru sürecinde yoğun ilgi gören bienal, 35 ilden 438 kurum ve okuldan 5 bin 391 çocuk ve gencin çalışmalarına, atölye, söyleşi ve etkinliklerle ev sahipliği yapacak.

Bienal, plastik sanatlar disiplinleri olan resim, heykel, seramik, fotoğraf, ﬁlm, video art ve yeni medya çalışmalarının güncel uygulama ve düzenlemeleriyle; sanatçı sunumu, performans, video gösterimi, atölye çalışmaları, panel, söyleşi, edebiyatçı buluşması ve konser gibi etkinlikleri kapsıyor. Bunların yanında öğretmen eğitimleri, atölyeler, söyleşiler ve diğer etkinliklerle sanat eğitiminin kalitesinin artırılması; kültürler arası etkin bir iletişim platformu yaratılarak, ortak bir dilde buluşulması; genç sanatçıların ve kültür endüstrisinin önemli aktörlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunulması; uzun vadede de kültür sanat üretici ve takipçilerinin yaratılması Bienal’in hedefleri arasında yer alıyor.

MOZART ÖDÜLLÜ ALİ İNSAN BİENALDE

Bienal’in sürprizleri arasında ise 13 yaşındayken Almanya’da Mozart ödülünü alan ilk yabancı olan Ali İnsan bulunuyor. 2006 doğumlu Ali İnsan, bienal kapsamında Kadıköy meydanında halka açık konser verecek. Aslen Malatyalı olan ve ailesi 1996 yılında Almanya’ya göç eden Ali İnsan, Almanya Kültür Bakanlığınca her yıl düzenlenen Jugend Muzisiert yarışmasında 2019 yılında birincilik elde etti. Aynı yıl içinde Mozart'ın Voi che sapete eserini başarılı şekilde seslendirdiği için Wolfgang Amadeus Mozart ödülünü almaya hak kazanan ilk yabancı oldu.

KURUMLARDAN BÜYÜK DESTEK

Bienal 2010 yılından bu güne kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi Beltaş A.Ş. Kadıköy Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ENKA Vakfı, AÇEV, TOG, Borusan Contemporary, Oyuncak Müzesi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Vakfı, Akbank Sanat, İsveç Konsolosluğu, Hollanda Konsolosluğu, SALT Galata, Bilgi Üniversitesi, Kültür Kenti Vakfı, İstanbul Rotary Kulübü Derneği, Türk Kızılayı, Pera Müzesi, TEMA, WWF, Kişisel Dönüşüm Akademisi, THY, DC Art gibi 40 üzerinde STK yerel yönetim ve kamu kurumunun iş birliği ve destekleri ile düzenlendi.

ALANINDA UZMANLARDAN OLUŞAN JURİ

6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde sekizbinin üzerinde öğrencinin başvuruları, alanında uzman sanatçı akademisyen ve eğitimci, Ahval Ateş, Noshid Mirzaei, Alev Cınbarcı, Fazilet Balcı, Delal Kazıcı, Esra Çelikkanat, Gül Çetin, Gözde Tito, Nur Bardakçı, Oya Mete Yener, Özgür Yener’dan oluşan Bienal Jürisi tarafından değerlendirildi.

Güzel Sanatlar Liseleri’n gelen tüm projeleri ise, Kader Akçay, dijital işler ve video art çalışmalarını ise Nur Bardakçı değerlendirdi. 120 sanatçı ve akademisyenin vereceği atölye ve söyleşiden oluşan Atölye programını değerli eğitimci Yeliz Arapoğlu, Başak Salih Gülbin oluşturdu.

4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin çağdaş sanatın içinde yer almaları, oluşturdukları özgün sanatsal üretimlerini, kamusal mekanlarda izleyici ile buluşturmaları için oluşturulan uluslararası bir sanat eğitim organizasyonu olan İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, dünyada ve Türkiye’de bir ilk olarak 2010 yılından bugüne kadar her iki yılda yapılıyor.

31 ÜLKE, 245 BİNDEN FAZLA İZLEYİCİ

2010–2018 yılları arasında beş defa düzenlenen Bienale 31 ülke ve Türkiye’nin 55 ilinden 1.601 proje ile katılım sağlandı, 28.960 öğrenci yapıtları, projeleri ve sahne performanslarıyla yer aldı, 1.969 okul, STK ve kurum Bienal’de temsil edilirken, 7.149 öğretmen etkinliklerde öğrencilere rehberlik yaparak proje üretti ve yönetti. 245.661 öğrenci ve yetişkin Bienallerde izleyici olarak yerini alarak etkinliklere katıldı.