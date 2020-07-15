ABB'de eski defterler açıldı! 1,5 TL’lik fidanlar 15 TL’ye satın alınmış

ABB Belediye Meclisi’nde önceki dönemlerde ASKİ bütçesinden yapılan harcamalar gündeme geldi.

İsmi açıklanmayan bir firmanın, tanesini 1,5 TL’ye aldığı karaçam fidanlarını ASKİ’ye 14,90 TL’den sattığı ortaya çıktı. 735 bin adet fidanın baraj kenarlarına dikilmek için satın alındığı ileri sürüldü.

Orman Genel Müdürlüğü’nün ise ASKİ’ye, “Bu fidanları bizden ücretsiz alabilirdiniz” dediği bildirildi. Genel müdürlük, “Baraj kenarlarında ağaç dikecek yer yok” diyerek başkanlığın fidan satın alımı gerekçesi yalanlandı.

Belediyeye fahiş fiyattan fidan satan şirketle pek çok alanda da işbirliğine gidildiği öğrenildi. Buna göre, aynı firmaya Ankara’daki birçok katlı otoparkın otomasyonu yaptırıldı. Otomasyon sistemi, yapılışından kısa süre sonra çökerek kullanılamaz hale geldi. Firmanın, ASKİ binası içine de bir yüzme havuzu inşa ettiği ve bu havuzun da kullanılamaz durumda olduğu bildirildi.

UÇAK VE HELİKOPTERE 42 MİLYON TL

ABB Meclisi’nde önceki dönemde yapılan harcamalara ilişkin detayları paylaşan Mansur Yavaş, Gökçek döneminde Gölbaşı’na yapılan uçuş okulu için de 1,8 milyon TL harcandığını söyledi. Uçak ve helikopterlerin ASKİ bütçesinde yarattığı zararın 42 milyon TL olduğunu ifade eden Yavaş, “Evleri su basarken bunlara para harcanmış” diye konuştu.

BAŞKENTGAZ DEĞERİNİN ALTINDA SATILDI

Belediye bütçesinin son 10 yılda taşınmaz satışı, banka kredisi ve özelleştirme yoluyla finanse edildiği bildirildi. Yavaş’ın açıkladığı verilere göre, son 10 yılda toplam 14 milyar TL’lik gayrimenkul satıldı. Önceki dönemlerde kullanan banka kredilerinin toplam tutarının ise 3,4 milyar TL olduğu bildirildi. Belediye bütçesinden yalnızca faiz için 3,5 milyar TL ödendiği ortaya çıktı. Başkentgaz’ın da değerinin çok altında özelleştirildiği ifade edildi. Mansur Yavaş, 3 miyar TL’ye özelleştirilmesi gereken şirketin tamamının yalnızca 1,1 milyar TL’ye özelleştirildiğini açıkladı.

KENT KAPILARI 82 MİLYON TL

Önceki dönemlerde yapılan harcamaların bazıları şöyle:

Kedi heykelleri: 790 bin TL.

Kent kapıları: 82 milyon TL.

Oyuncaklar (Bir bölümü Ankapark için) 549 milyon TL.

Ankapark’taki teleferik: 312 milyon TL.

Dekoratif kol saati: 258 bin TL.

RÖVANŞ PEŞİNDELER

Belediyeyi, 11 milyar TL borçla devraldıklarını ifade eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bir yakınınızı spor kulübünün başına, diğerini medya kurumunun başına getirirseniz buna değil belediye, Karun Hazinesi dayanmaz” dedi.

Göreve geldikten sonra imar rantını kestiklerini, ahbap çavuş ilişkisine son verdiklerini anlatan ABB Başkanı Yavaş, “İmar rantını kestiğimizde nerelerden ses geldiğini duydunuz. Bir masumun ahı, rantı kesilenlerin bir lafından çok daha önemlidir. Halkın parasını plastik oyuncaklarına yedirenlerden önemlidir. Yol da önemlidir park da önemlidir ama hiçbirisi bir hemşehrimizin yatağa aç girmesinden önemli değildir Seçimi hezimet gören anlayış hep devrede kaldı. Sözde rövanş almaya çalışanlar, belediyeden elini eksik etmedi” diye konuştu.