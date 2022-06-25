ABD'li akademisyen ''kurtarın bizi lütfen'' dedi, İmamoğlu espriyi patlattı

İngilizce öğretmeni ABD vatandaşı Ian Fitzmorris, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanında bulunan öğrencisi Abdullah Demir’i kastederek, “Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışıyorum. Bu da öğrencim. Lütfen bizi kurtarın” deyince, İmamoğlu espriyi patlattı: “Genel Başkanım, Amerika’yı demek istemedi galiba.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma mesaisinin tamamını İstanbul’a ayırdı. Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de “İstanbul'a Hizmette 3. Yıl Sunumu” etkinliği ile başlayan İstanbul turu; Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde devam etti. İBB’nin söz konusu ilçelerdeki projelerinin geldiği aşamaları Başkan Ekrem İmamoğlu ve kurum bürokratlarından dinleyen Kılıçdaroğlu’nun gezisi, ilginç diyaloglara da sahne oldu. Kemerburgaz Kent Ormanı içerisindeki Mimar Sinan eseri Mağlova Su Kemeri ziyaretinde İngilizce öğretmeni ABD vatandaşı Ian Fitzmorris, yanında bulunan öğrencisi Abdullah Demir’i kastederek, “Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışıyorum. Bu da öğrencim. Lütfen bizi kurtarın” deyince, İmamoğlu espriyi patlattı: “Genel Başkanım, Amerika’yı demek istemedi galiba.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye demokrasi tarihinin dönüm noktalarından 23 Haziran 2019 seçiminin 3. yıldönümünde, mesaisinin tamamını İstanbul’a ayırdı. Sabah saatlerinde “İstanbul'a Hizmette 3. Yıl Sunumu” etkinliğine katılan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu rehberliğinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP milletvekilleri Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan, Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eşlik ettiği Kılıçdaroğlu’nun ilk adresi, Kanunî Sultan Süleyman'ın emriyle, Mimar Sinan tarafından 1555-1562 yılları arasında yapılan ve Kemerburgaz Kent Ormanı içerisindeki Alibeyköy Barajı’nda bulunan Mağlova Su Kemeri oldu. Kılıçdaroğlu, burada, İmamoğlu ve İBB iştirak şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin tarafından bilgilendirildi.

KAHKAHA ATTIRAN DİYALOG

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun Kemerburgaz ziyareti ilginç bir diyaloga da sahne oldu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, kent ormanında karşılaştıkları Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Abdullah Demir ile ABD’li İngilizce öğretmeni Ian Fitzmorris’le renki bir sohbet gerçekleştirdi. Fitzmorris, İmamoğlu’nun, “Burada yaşıyorsunuz. Nerelisiniz” sorusuna, “Amerikalıyım. Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışıyorum. Bu da öğrencim. Lütfen kurtarın” yanıtını verince, 4’lü ve çevredekiler arasında kahkahalar yükseldi. İmamoğlu’nun, “Genel Başkanım, Amerika’yı demek istemedi galiba” sözleri, gülüşmelerin dozunu yükseltti.

VATANDAŞTAN KILIÇDAROĞLU’NA: “BENİMLE TAVLA OYNARSAN, OYUMU SANA VERECEĞİM”

Kemerburgaz’ın ardından Arnavutköy’e geçen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Boğazköy İstiklal Mahallesi’ndeki köy kahvesinde çay molası verdi. Kılıçdaroğlu, köylülerle ekonomi ağırlıklı bir sohbet gerçekleştirirken, İstiklal Mahallesi Muhtarı Suat Özgür, yaşadıkları sorunları İmamoğlu’na aktardı. İmamoğlu, yanında bulunan yardımcılarına, not aldırdığı konularla ilgi talimat verdi. Kılıçdaroğlu, ziyaretin sonunda bir vatandaşın “Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim; söz” şeklindeki teklifine, “Tamam” yanıtını verdi.

ARNAVUTKÖY, BÜYÜKÇEKMECE…

Boğazköy’den Yunus Emre Mahallesi’ne geçen Kılıçdaroğlu, yapımında sona Arnavutköy Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay tarafından bilgilendirilen Kılıçdaroğlu, rotasını Büyükçekmece’ye kırdı. Atatürk Mahallesi sahilinde, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, “Büyükçekmece-Beylikdüzü Kordonboyu Düzenlemesi İnşaatı”nda incelemelerde bulundu. Akgün ve İBB bürokratları tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirilen heyet, vatandaşların yoğun ilgisi altında Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ne doğru yola çıktı.

SON DURAK: BEYLİKDÜZÜ

Heyeti, Beylikdüzü’nde de Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte vatandaşlar karşıladı. Heyet, Yaşam Vadisi’ndeki çalışmalarla ilgili de İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa tarafından bilgilendirildi. Golf arabalarıyla Yaşam Vadisi turu yapan heyet, gezinin molasını Yaşam Bahçesi’nde verdi. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Çalık, Beylikdüzü Belediyesi tarafından üretilip, dar gelirli vatandaşlara ücretsiz dağıtılan salatalıkları dalından topladı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin son durağı, açılışı 19 Haziran’da gerçekleşen “Beylikdüzü Galeri”de sanatseverlerin beğenisine sunulan “Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi” oldu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve aynı zamanda serginin küratörlüğünü üstlenen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın anlatımlarıyla sergiyi gezdi.