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  4. 25 Ocak 2020 15:03

Adalar Uğur Mumcu'yu andı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Uğur Mumcu'yu anma programında konuşan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, gazeteciler üzerindeki baskıya dikkat çekerken, 'faili meçhul' cinayatleri hatırlattı.

Adalar Uğur Mumcu'yu andı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar İlçe Başkanlığı,  Büyükada Yüksek Kahve'de düzenlediği etkinlikle, 27 yıl önce bombalı suikastte yaşamını yitiren  gazeteci- yazar Uğur Mumcu'yu andı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan CHP İlçe Başkanı Ercan Akpolat yaptığı konuşmada, "Türk basınının korkusuz kalemi Uğur Mumcu, korkaklığın, yılgınlığın, çıkarcılığın ve kalem satmanın geçerli hale geldiği günümüzde güçlü kişiliğiyle 27 yıldır bizlere ışık tutmaya devam ediyor " dedi.

Etkinliğin konuğu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu ise "Uğur'a Ağıt Değil Övgü" şiirini okuyarak konuşmasına başladı. Behramoğlu "Uğur Mumcu, kimsenin dokunamadığı konulara dokunan bir gazeteciydi. Böyle bir gazeteci bir daha gelmedi. Onu saygı ve özlemle anıyorum" diye konuştu.

Türkiye'deki faili meçhul cinayetleri hatırlatan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de  "Uğur Mumcu, davası olan bir gazeteciydi, bu nedenle hedef seçildi" dedi ve dünden bugüne süren gazeteciler üzerindeki baskılara dikkat çekti.

Adalı siyasetçiler, sanatçı ve yazarların katıldığı etkinlik sanatçı Muzaffer Özdemir'in dinletisiyle son buldu. 

 

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adalar , uğur mumcu
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