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AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinde Ekrem İmamoğlu coşkusu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Bağcılar’da "geleceğin Cumhurbaşkanı" denilerek karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin kalesi olarak görülen Bağcılar’da Yıldıztepe Semt Pazarını ziyareti etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu’nu burada bir kadının sözleri şaşırttı.

Pazarın girişinde İmamoğlu’nu yakalayan kadın, “Bir önceki seçimde size oy vermedim ama çok pişmanım bu seçimde kesinlikle size oy vereceğim” ifadelerini kullandı.

Bu sözlere Teşekkür eden İmamoğlu vatandaşlarla sohbetlerine devam etti.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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