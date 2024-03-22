Ali Talip Özdemir Fatih Altaylı’ya konuk oldu

Cumhur İttifakı'nın Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir, Teke-Tek seçim özel programında usta gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı’ya konuk oldu.

Fatih Altaylı’nın “Ben sizin aktif siyaseti bıraktığınızı biliyordum.” açıklamasını cevaplayan Ali Talip Özdemir, "Evet bırakmıştım. Yakın bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni çağırdı kendisiyle iki saatlik bir görüşmemiz oldu. Bana yaptığımız araştırmada Bakırköy’de senin ismin çıkıyor dedi. Ben hiç parti değiştirmediğimi söylediğimde biliyorum sen yine değiştirmemiş olarak bir ANAP’lı gibi Bakırköy’e git dedi ben de teklifini kabul ettim." şeklinde yanıtladı. Özdemir, ''Bakırköy’de hiçbir şey yapılmadığı gibi var olan kazanımlar (Huzurevi, Aşevi, Kültür Merkezi) yok edilmiş. Yaşlı insanlar kar, kış kıyamet günü gece yarısı başka illere nakledilmiş. Bunlar benim canımı acıttı o nedenle Bakırköy halkına hizmet etmeye talip oldum.'' dedi.

Kentsel dönüşümü hemen başlatacağım

Özdemir sözlerine şöyle devam etti: "Bakırköy benim çok iyi bildiğim belediye başkanlığını yaptığım bir ilçeydi. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalarıma başladım. İlk tespitlerimde 732 binanın neredeyse tabut halinde olduğunu gördüm. Böylesine vahim bir durumla karşılaşınca ilk hedefim depremle mücadele ve kentsel dönüşüm olacak dedim. Deprem yönetmenliğinin hazırlanmasında ve 3030 sayılı İBB yasanın çıkarılmasında görev aldım. Mevzuatın detaylarına hakimim ve sorunların nasıl çözüleceğini de biliyorum. Son 10 yıldır Bakırköy’de depremle ilgili gözle görülür bir çalışma yapılmamış. Bülent Kerimoğlu’nun 10 yılda yapamadığı kentsel dönüşüm çalışmalarını CHP’nin adayı olan Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu nasıl çözümleyecek. Kendisi Bakırköy’ü tanıyıp mevzuat öğrenene kadar en az iki yıllık bir zaman kaybı olur. Oysa bizim projelerimiz hazır göreve başladığımızın ertesi günü kentsel dönüşümü başlatabilirim.

İlk ödenekli tiyatroyu ben kurdum

Türkiye’de belediye olarak ilk ödenekli tiyatroyu Bakırköy’e ben kazandırmıştım. Oradan çok genç oyuncular yetişti ve halen dizilerde, tiyatrolarda, filmlerde oyunculuk yapıyorlar. Yunus Emre tiyatrosu yetersiz kalmaya başladığında Bakırköy’ün tam göbeğinde insan sirkülasyonunun en yoğun olduğu caddede ikinci bir kültür merkezi inşa ettim. Üzülerek ifade etmeliyim ki benim yaptığım kültür merkezi satılmış. Sokakta dolaşırken karşılaştığım insanların şahsıma gösterdikleri sevgisi, bana söyledikleri Bakırköy’ün neredeyse yaşanmayacak hale getirilmiş olması beni daha da incitti. 21. Yüz yılda Bakırköy böyle olmamalıydı. Benim görev yaptığım dönemlerde Bakırköy kültür-sanatın başkenti İstanbullu vatandaşların gezmek için tercih ettikleri ilk sıradaydı. Dolayısıyla ben Bakırköy’e kaybettiği prestijini kazandırmak, Bakırköy halkının yüzünü güldürmek ve deprem korkusunu ortadan kaldırmak için belediye başkanlığına aday oldum."

Altaylı’dan can alıcı soru

Ali Talip Özdemir, Fatih Altaylı’nın tüm Bakırköylülerin isyan etmesine neden olan “Bakırköy sahili boydan boya bloklarla donatılmış onları ne yapacaksınız” sorusunu, ''Mevcut belediye başkanı bu konuyla ilgili hala yargılanıyor. Benim dönemimde bir tek kaçak bina yapılmamıştır." şeklinde cevapladı.