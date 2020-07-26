Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden şeffaf belediyecilik örneği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şeffaf belediyecilik anlayışıyla belediyenin mali bilgilerini reklam panolarında paylaşıyor.

Panolardan yapılan duyurularda, "İsraf düzenine son verdik, 1 yılda yaptığımız tasarruf 1,4 Milyar TL.", "1 yılda ödenen önceki dönem borçları 1 Milyar 125 Milyon TL.", "Fen işleri yatırımları; Hem tasarruf ettik, hem yatırım yaptık. 632 Milyon 296 Bin TL.", "ASKİ Altyapı ve Su Yatırımları; Yeni projeler 188 Milyon 500 bin TL, devam eden projeler 1 Milyar 312 Milyon TL." ifadeleri kullanıldı.