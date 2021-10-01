Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yurt ve otellere yerleştirilen öğrencilere konser sürprizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi üniversite okumak için Ankara’ya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere konser sürprizi yaptı. Büyükşehir Belediyesi, kiraladığı yurt ve otellerde kalan öğrencileri son olarak ünlü sanatçı Haluk Levent ve Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun konserine götürerek misafir etti.

Üniversiteyi Ankara’da okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencileri kiralanan yurt ve otellere yerleştirmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentteki kültür ve sanat etkinliklere katılımlarını sağlamak için öğrencileri Başkent’te düzenlenen konser programlarında misafir ediyor.

ÖĞRENCİLERE MORAL KONSERİ

Barınma sorunu çözülen öğrencilerin hem Ankara’ya alışmaları hem de moral olması amacıyla çeşitli konser programlarına davet eden Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda düzenlenen Ankara Kent Filarmoni Orkestrası’nın konserinde ağırladı daha sonra da ATO Congresium’da gerçekleşen Haluk Levent ve Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun konserine bilet alarak sürpriz yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, kiralanan yurt ve otellerde kalan öğrencileri Ankara Zabıtası eşliğinde servis araçlarıyla konsere götürdü.

“MANSUR BAŞKANIMIZIN BU İYİLİĞİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ”

Hayatlarında ilk kez Haluk Levent ve Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun konserini izleyeceklerini belirten öğrenciler, yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu şu sözlerle ifade ettiler:

-Dilara Tekkol: “Adana’dan geldim. Başkanımızın bize ayarladığı yurtta kalıyorum. Bizim için yaptığı şeyler çok kıymetli ve değerli. Bizim bütün ihtiyaçlarımızı giderdi. Şu an dışarıda yurt bulamayan bir sürü öğrenci var. Hepimize kucak açtı. Bizi çeşitli etkinliklere götürüyor. Şimdi Haluk Levent’e geldik. Bu yaptığı şeyleri asla unutmayacağız. Çok teşekkür ediyoruz.”

-Edanur Akıllı: “Kırşehir’den geldim. Ben Mansur Yavaş’a gerçekten çok çok teşekkür ederim. Şu an yurt çıkmasın istiyorum resmen. Bize karşı davranışları, tüm yaklaşımları her şey çok güzel. Haluk Levent’i çok seviyorum, onun konserine getirdi bizi. Çok mutlu oldum.”

-Ahmet Tombul: “İstanbul’dan geliyorum. Yurt çıkmadı ve çıkması imkansız gibi bir şey. Mansur Yavaş olmasaydı… Ev kiraları yok yüksek, iyi ki böyle bir uygulama yaptı. Şu an dışarıda değiliz ve iki gündür de konserlere götürüyorlar bizi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız.”

-Emirhan Keskin: “Mersin’den geliyorum. Yurt çıkmadı ama Mansur Yavaş başkanım sayesinde bir yurtta kalıyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. İki gündür de konserlere götürüyor.”

-Miraç Ekinci: “Kocaeli’nden geliyorum. İlk başlarda yurt çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmadı. Ankara’ya geldik ve kalacak yerim yoktu. Hatta okulu kazandığına pişman oluyorsun. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesine mesaj attım. Hemen geri dönüş yaptılar. Şu anda bir yurtta kalıyorum. İki gündür de etkinliklere götürülüyoruz. Ben çok şaşırdım bunlara. Geldiğimizde de bir sürü hediye verdiler. Bunlar da çok mutlu etti bizi. Burada hem kendimizi geliştiriyoruz hem de kalacak yerimiz var.”

-Berkay Demirci: “İzmir’den geldim. Yurt sorunu yaşadım. Mansur Yavaş başkanımız sağ olsun, onun sayesinde ücretsiz bir yurda yerleştim. Böyle bir hizmet görmedim. Allah razı olsun ondan.”

-Ali Kurt: “Gaziantep’ten geliyorum, yurt çıkmadı. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesine başvurdum hemen aradılar. Yemeğinden temizliğine kadar her şey düşünülmüş. Ben böyle olacağını beklemiyordum. Tüm içtenliğimle söylüyorum, Allah başımızdan eksik etmesin Mansur Başkanı. Sürekli konserlere götürüyorlar. CSO’da kendisi de ordaydı. Gerçekten unutamayacağım anlardan birisidir. Normalde kendi imkanlarımla gelemeyeceğim bir yer bu konser. Kendisine sevgimiz sonsuz, eli öpülesi insan.”

-Nurgül Soytekin: “Antalya’dan geliyorum. Özel yurt ve ev araştırdım bulamadım. Ankara Büyükşehir Belediyesine başvurdum, hemen ilgilendiler. Otelde kalıyorum, kız yurduna çevirdiler. Şampuana kadar bütün imkanları sağladılar. Şimdi de konsere geldik, çok mutluyuz.”