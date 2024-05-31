  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ''UNESCO Dünya Mirası Ankara Gezileri'' başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ''UNESCO Dünya Mirası Ankara Gezileri'' başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ''UNESCO Dünya Mirası Ankara Gezileri'' başlıyor
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent tarihine ve kültürüne sahip çıkan bir projeye daha imza atarak UNESCO tarafından “Dünya Mirası Listesi”ne alınan Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi’ne geziler düzenlemeye hazırlanıyor.

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla “UNESCO Dünya Mirası Ankara Gezileri” uygulamasını başlatıyor.

Hayata geçirilecek uygulama kapsamında Başkentliler, UNESCO’nun 2023 yılında “Dünya Mirası Listesi”ne alınan Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Cami’sini yakından tanıma fırsatını elde edecek.

ÜCRETSİZ GEZİLER KENTİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Polatlı’da bulunan 4500 yıllık Gordion Antik Kenti ile Ankara Kalesi'nin güney ucunda bulunan ve 13. yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Anadolu Selçuklu dönemine ait Arslanhane Cami’si düzenlenecek geziler ile Başkentlilere yakından tanıtılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek gezilerde kent tarihine ışık tutan iki önemli tarihi mekânı yerinde görmek, incelemek ve bilgi almak isteyen Başkentlilere uzman rehberler eşlik edecek.

Hiçbir ücret ödemeden bu tarihi ve kültürel etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar ayrıntılı bilgi için “(0312) 507 37 80” numaralı telefonu arayabilirler.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Faydasından çok zararı çıktı: Doğal taşlara dikkat Faydasından çok zararı çıktı: Doğal taşlara dikkat Müge Anlı'da mide bulandıran olay: ''Terbiyesiz adam, ahlaksız'' Müge Anlı'da mide bulandıran olay: ''Terbiyesiz adam, ahlaksız'' Sokak ortasında çatışma; vali olayların ortasında kaldı Sokak ortasında çatışma; vali olayların ortasında kaldı İstanbul'da tarihi keşif: Osmanlı'nın boğaza çıkan tüneli bulundu İstanbul'da tarihi keşif: Osmanlı'nın boğaza çıkan tüneli bulundu Osman Gökçek'e ağır sözler: ''Kes sesini, sen bir soytarısın'' Osman Gökçek'e ağır sözler: ''Kes sesini, sen bir soytarısın'' Ağrı’da çıplak gezen kadın polisi harekete geçirdi Ağrı’da çıplak gezen kadın polisi harekete geçirdi Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu Ender Saraç'ı cinsel istismarla suçlayan oğlu: ''Bundan çok korkuyorum'' Ender Saraç'ı cinsel istismarla suçlayan oğlu: ''Bundan çok korkuyorum'' Gülen'in ini Pensilvanya'da dikkat çeken gelişme Gülen'in ini Pensilvanya'da dikkat çeken gelişme Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL