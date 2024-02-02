Ankara Büyükşehir emeklinin yanında 27 bin 569 emekliye 6'ncı destek ödemesi

Başkentte her kesimin yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi emekliklere verdiği desteği sürdürüyor. Zorlu ekonomik şartlarda 10 bin TL maaş alan 27 bin 569 emekliye altıncı kez 1000’er TL destek ödemesi yapıldı. Ayrıca emeklilere 400 TL et ve 500 TL doğal gaz desteği de veriliyor.

Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi emekliye verdiği desteği çeşitlendirerek devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi, 10 bin TL maaş alan ve ekonomik zorluk yaşayan emekliklere altıncı kez destek ödemesi yaptı. ET VE DOĞAL GAZ ÖDEMESİ DE YAPILDI Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 10 bin TL maaş ile ekonomik zorluk çeken ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 27 bin 569 emeklinin Başkent Kartına altıncı kez 1000’er TL’lik destek ödemesi gerçekleştirdi. Ayrıca emekliklere 400 TL et ve 500 TL doğal gaz desteği de veriliyor.