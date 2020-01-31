Ankara Büyükşehir'den AK Partili Fatih Şahin açıklaması

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan o açıklama:

AK Parti Genel Sekreteri Fatih ŞAHİN, 31 Mart yerel seçimlerden önce 23.02.2019 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Sayın Mansur YAVAŞ hakkında gerçek dışı ve itibar sarsıcı ifadeler kullanmıştır. Söz konusu programda ŞAHİN, Sayın Mansur YAVAŞ’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda Belediye’ye PKK’lıların ve DHKP-C’lilerin alınacağını beyan etmiştir.

Bu ifadelerle Sayın Mansur YAVAŞ’ın terör örgütleriyle beraber hareket ettiği ve terör örgütlerine bilerek yardımcı olduğu kastedilerek kendisinin kişiliği ve itibarının zedelenmesi amaçlanmıştır. Ortada somut bir kanıt, makul bir dayanak olmadan öne sürülen bu iddialardan sonra yerel seçimleri kazanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur YAVAŞ’ın yönetim anlayışı tüm çevrelerden destek görmüş ve bu iddiaların geçersizliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Fatih ŞAHİN’in sarf ettiği hakaretamiz ifadeler yargıya intikal etmiş ve Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan Manevi Tazminat davasında, 28.01.2020 tarihli duruşmada hukuka aykırı olarak davanın reddine karar verilmiştir. Gerekçeli karar ise henüz yazılmamıştır. Hiçbir kanıta dayanmayan, Mansur YAVAŞ’ın kişilik haklarına ve itibarına zarar verme amacıyla söylenen bu hakaretamiz sözlerin ifade özgürlüğü sınırlarını açıkça aştığı ve hukuk düzeninin bunu korumayacağı yerleşik yargı kararlarıyla sabittir.

Anayasa Mahkemesi 07/07/2015 tarih 2014/6128 sayılı başvuru no’lu kararında; siyasetçilerin daha geniş hoşgörülü olmak zorunda olmalarının, Anayasa'nın 26/2 fıkrasında belirtilen "şöhret ve haklarının" korunmayacağı anlamına gelmediğini belirtmiştir. Belirtmek gerekir ki İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRSIZ DEĞİLDİR. Başta siyasi kişiler olmak üzere, en geniş hâlde dahi ifade özgürlüğünün, kişilerin itibarına zarar verecek boyuta ulaşmaması gerekir. Bu gereklilik, temel hak ve hürriyetlerin; kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva ettiğini belirten Anayasa'nın 12. maddesinin ikinci fıkrasından doğan bir zorunluluktur. (AYM; Fatih Taş, B. No: 2013/1461, 12/11/2014)

Hal böyle iken yerel mahkemenin Fatih ŞAHİN’in sözlerine ilişkin vermiş olduğu karar hukuka aykırıdır. Gerekçeli karar yazılır yazılmaz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ’ın avukatları tarafından istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.

Bu karar sonrası hukuksuzluğa göz yumulmayacak gerekirse, AYM ve AİHM’e de başvuru yapılacaktır. Hiç kimseye, ülkesini seven bir politikacının, terör örgütü mensuplarını desteklediği şeklinde bir iftira atma hakkı verilemeyeceği açıktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi