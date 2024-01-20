Ankara Büyükşehir'den Başkentli minikler için karne hediyesi: BAKAP'ta Mucizeler Sirki

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler için hazırlanan “Mucizeler Sirki”ne ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en büyük tarım arazisi ve rekreasyon alanı olan BAKAP’ta 22-31 Ocak 2024 tarihlerinde üç gösterim halinde gerçekleştirilecek olan sirk için ücretsiz ring seferleri de düzenlenecek.

Öğrenci ve çocuk dostu uygulamalarıyla adından söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli miniklerle çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, BAKAP Başkent Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda düzenlenecek olan ‘‘Mucizeler Sirki”ne ev sahipliği yapacak.

BAKAP BAŞKENTLİ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLAYACAK

Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan ve bugüne kadar konserlerin yanı sıra pek çok etkinliklere ev sahipliği yapan BAKAP şimdi de yarıyıl tatiline hazırlanan Başkentli öğrencileri ağırlayacak.

Hayvansız eğlendiren ve ısıtmalı dev sirk çadırında kurulan Mucizeler Sirk'i, çocuklara sanat, bilim ve eğlenceyi bir araya getirerek farklı bir tatil deneyimi sunacak. Sirkte gerçekleştirilecek gösterilerde, çocuklar sadece seyirci olmakla kalmayacak aynı zamanda interaktif etkinliklere katılarak bilgi ve deneyim kazanacak.

22-31 Ocak 2024 tarihleri arasında üç gösterim halinde düzenlenecek olan sirke katılım saatleri ise şöyle;

-Hafta içi birinci gösterim saat 13.00’te ikinci gösterim saat 16.00’da

-Hafta sonu birinci gösterim saat 13.00 ‘te ikinci gösterim saat 16.00’da

-Hafta sonu üçüncü gösterim saat 19.00’da

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaratıcılıklarını ve merak duygularını desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek Mucizeler Sirki’ne, AŞTİ’den BAKAP’a 11.00-21.00, Kızılay Zafer Çarşısı’ndan BAKAP’a 11.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.