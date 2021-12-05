Ankara Kızılay-Dikmen Metro Hattı Projesi için görüşmeler sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi hazırladığı projelerde ‘ortak akıl’ ve ‘katılımcılık’ ilkesinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürüyor.

“Kızılay-Dikmen Metro Hattı Projesi” ile ilgili daha önce muhtarlar ve semt derneklerini bilgilendiren EGO Genel Müdürlüğü son olarak akademisyenler ve meslek odaları temsilcilerine projeyi anlattı. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’ın başkanlık ettiği istişare toplantısında hattın ekonomik fizibilitesi, yolcu kapasitesi, yatırımın kentsel bütünleşmeye katkısı ve Ulaştırma Bakanlığı projelendirmelerinde yer alıp almadığı konuları tek tek ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde katılımcılık ilkesi doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediyecilik anlayışı doğrultusunda ‘ortak akla’ önem veren ve hazırlanan projelerde muhtarlardan akademisyenlere kadar tüm paydaşların görüş ve önerilerini dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda raylı sistemler ağını genişletmek amacıyla hazırladığı projelerden biri olan “Kızılay-Dikmen Metro Hattı Projesi” için de benzer bir yöntemi tercih etti.

EGO Genel Müdürlüğü, muhtarlar ve semt derneklerinden sonra akademisyenler ile meslek odalarının temsilcilerinin de görüşünü almak üzere istişare toplantısına davet etti.

PROJE İÇİN HER KESİMİN GÖRÜŞÜ DİKKATE ALINIYOR

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya; EGO Genel Müdür Yardımcıları Emin Güre, Zafer Tekbudak, Halit Özdilek ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Serdar Yeşilyurt, Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Yahya Şanlıer, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök, Planlama ve Uygulama Şube Müdürü Hülya Akboyraz, Şehir Plancıları Gizem Küçüksarı Alptekin ve Furkan Akdemir de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, akademisyenler ve meslek odalarının temsilcilerinin görüş ve önerileri tek tek dinlendi. Kızılay-Dikmen Metro Hattı’nın ekonomik fizibilitesi, yolcu kapasitesi, yatırımın kentsel bütünleşmeye katkısı ve Ulaştırma Bakanlığı projelendirmelerinde yer alıp almadığına yönelik proje detayları hakkında katılımcılara bilgi veren EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şöyle konuştu:

“Toplu ulaşımla ilgili sorunları tespit ederek çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattık. Burada imdadımıza değerli hocalarımız ve sivil toplum kuruluşları koştu. Bugünün konusu olan Dikmen Metro Hattı’nı da içeren raylı sistemler ile ilgili yaptıklarımıza gelirsek, Ulaştırma Bakanlığına devredilmesiyle yani 90’lı yıllardan sonra belediyenin başlayıp bitirdiği hiçbir metro hattı olmamış. Biz kaynaklarımızı toplu ulaşıma, başta hafif ve hafif raylı sistemler ve metro olmak üzere toplu ulaşım uygulamalarına ayırmak istiyoruz. Bunu yaparken de ihmal edilmiş bölgelerimize ve semtlerimize öncelik vermek istiyoruz.”

Akademisyenler ve meslek odalarının görüşlerinin projenin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Alkaş, “İhmal edilmiş bölgelerin yeniden canlandırılması ve kentle bütünleşmesinin artırılması için çalışıyoruz. Ortak aklı egemen kılmak zorundayız. Bu projenin gerekliliği, bu projenin nasıl yürümesi gerektiği ve bu konudaki her türlü görüş ve önerilere açığız ve talibiz” dedi.

AKADEMİSYENLER VE MESLEK ODALARI TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ SUNDU

Başkent’in çeşitli üniversitelerinden toplantıya katılan Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Cüneyt Elker, Prof. Dr. Ela Babalı, Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman, Mimar ve Ulaşım Uzmanı Erhan Öncü, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Şehir Plancılar Odası Şube Başkanı Ceren İlter, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Şahin, Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkan YardımcısıSerdar Ulu ile Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi Taha Alper Koçerprojeye ilişkin sorular sorarak önerilerini paylaştı:

-Prof. Dr. Cüneyt Elker: “EGO Genel Müdürlüğünüsivil toplum örgütleri ve akademisyenlerle böyle bir platformu hazırladığı için kutlamak gerekiyor. Her zaman yapılmayan bir şey, takdir ettiğimi belirtmek isterim. Hepimizin hemfikir olduğu şöyle bir durum var; bir yatırım yapılacaksa bunun tabii çok daha makro düzeyde olması gereken ana planlardan hareket etmesi lazım.”

-Prof. Dr. Ela Babalık: “Ankara’nın ulaşım konularını burada hep beraber tartışıyor olmak çok sevindirici. Katkımızın istenmesi de çok önemli. Umarım katkı verebiliriz. Ben genel ilkesel konular hakkındaki düşüncelerimi hem de bu hatta yönelik düşüncelerimi ileteceğim. Ankara’da gerçekten nitelikli toplu taşıma hizmetinin sunulması genel ilkesi çerçevesinde bu çalışmaları dinlemekten ve burada olmaktan çok mutluyum.”

-Prof. Dr. Nuray Bayraktar: “Böyle bir toplantı organize edildiği için tekrar umudumuz tazelendi Ankara’ya dair. Böyle bir katılımcı süreç benimsendiği için. Ben mimarım dolayısıyla bütün bu süreçlerin yeryüzünde nasıl karşılığını bulduğuyla ilgili birkaç şey söylemek isterim.Böyle bir öneriyi tartışırken de bir kere bu hattın ve bu güzergâhların etki alanları beni çok ilgilendiriyor. Nereleri etkiliyor, nerelere dokunuyor ve o dokunduğu yerlerde neler oluyor? Ben yeryüzünden bakmaya çalışıyorum.”

-Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman: “20 yıldır herhâlde nadiren çağrılıyoruz, görüş bildiriyoruz. Katkı verebilmek büyük bir keyif.Ben inşaat mühendisi kökenli olduğum için benim görüşlerim daha işletmeci ya da yapımcı yönüyle sayısal olacak. Benim bakış açım bu metroyu yaptık ama kullanılacak mı? Etkisi nasıl olacak? Her ulaşımın bir avantajı ve dezavantajı var. Avantajlı yönüyle kullanırsanız kârlıdır.”

-Serdar ULU: “Meslek odalarının bu toplantıya çağrılmasından dolayı tekrar teşekkür ederim. Bu çok önemli bir olay. O açıdan memnuniyet verici. Metroyu düşünürken mevcut gelişen ve gelişecek bölgeleri de göz önüne alarak ulaşım planını yapmak lazım. Ankara’nın bence en büyük eksikliği gar, havaalanı, AŞTİ’yi de ben yarım kabul ediyorum. Bu 3 hareket merkezine bir metro hattının olmaması da düşünülmeli. Bu 3 merkezi bağlayacak bir raylı sistemin ne olursa olsun yapılması gerektiğini düşünüyorum.”