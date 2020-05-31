Ankara'da büyükşehirin, ilçelere desteği sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin koronavirüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in ilçelerinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürütürken; Beypazarı, Polatlı, Çubuk ve Haymana’dan sonra Ayaş ilçesinde de Sağlık İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri iş birliği içinde bir çalışma gerçekleştirdi.

HALK SAĞLIĞI İÇİN YOĞUN MESAİ

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmaları yaparken, Ankara Zabıtası da vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, kamu kurumları başta olmak üzere pazar yerlerinde ücretsiz maske dağıttı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ya da ziyaret ettiği Ayaş Kaymakamlığı, Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, İlçe Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığında dezenfeksiyon çalışmaları için yoğun mesai harcayan Büyükşehir ekipleri, dış mekanlarda da ekolojik atomizer araçlarıyla dezenfeksiyon yaptı.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR

Ankara merkez başta olmak üzere ilçelerde de esnaf ve vatandaşa maske dağıtımına aralıksız devam eden Ankara Zabıtası, Ayaş’ta da bu desteğini sürdürdü.

Ayaş Pazar alanında esnaf ve vatandaşa ücretsiz maske dağıttıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, şu bilgileri verdi:

“Bu zorlu süreçte bu hafta da Ayaş ilçemizde esnafımızın ve vatandaşımızın yanında yer aldık. İlçe Emniyet, Jandarma, Devlet Hastanesi, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumları hem dezenfekte ettik hem de buralarda maske dağıtımımız oldu. Pazar alanında da vatandaşlarımıza ve esnafımıza maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bu zorlu süreci yeneceğimizi umut ediyoruz.”

İlçe halkı ve esnafı dezenfeksiyon çalışmaları ile maske dağıtımı için teşekkür eden Ayaş pazarcı esnafı Fatma Taşdemir memnuniyetini, “Sağlığımızı düşünüp buralara kadar bize maske gönderen Mansur Başkanımıza çok teşekkür ederim. Başkanımız hep bizim yanımızdadır” sözleriyle dile getirirken Serda Heptaş adlı bir başka pazarcı esnafı da, “Mansur başkanı çok seviyoruz. Bizleri bu zamanlarda yalnız bırakmadığı ve yardımcı olduğu için kendisine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.