Ankara'da metrobüs devri: Test sürüşleri başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşım sağlamak amacıyla hizmet vermeyi planladığı Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı’nda test sürüşlerine başladı. Güvenliği test edilen metrobüslerde, sürüşlerin tamamlanmasıyla Ankara’da yüksek kapasiteli elektrikli toplu taşıma dönemine adım atılmış olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentliler için yüksek kapasiteli toplu taşıma ağını geliştirip daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmetlerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Ankaralılara daha kaliteli ve güvenli hizmet vermek adına çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenikent, Ulus ve Karapürçek arasında yolculuk süresini azaltacak yüksek kapasiteli elektrikli metrobüs (e-BRT) dönemini başlatmaya hazırlanıyor. EGO Genel Müdürlüğü, söz konusu güzergâhta seyahat süresini azaltması planlanan proje için test sürüşlerine başladı.

YAVAŞ: “İLK ADIMI ATTIK”

Yenikent-Ulus-Karapürçek güzergâhında hizmet verecek metrobüs hattında başlayan test sürüşleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı attık… Yenikent - Ulus - Karapürçek Hattı’nda test sürüşüne başladık. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara’mızı geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

PROJE 200 BİN YOLCUYLA BAŞLAYACAK

Şu anda 25 metre dizel ve yakında elektrikli modelinin mevcut yol hattında test edildiği elektrikli metrobüs araçlarıyla birlikte, ayrılmış yol kesimlerinin proje süreci tamamlanır tamamlanmaz uygulama aşamasına geçilecek.

İlk etapta 200 bin yolcuyla hizmete başlayacak olan e-BRT projesinin 2035 yılında 300 bin Başkentliye hizmet vereceği öngörülürken, projenin güzergâhı, Yenikent merkez, Ayaş Yolu, İstanbul Yolu, Yenimahalle Kavşağı, Ulus ve Karapürçek Mahallesi olarak belirlendi.

ERGİN: “ANKARA’YA GÜZEL BİR YÜKSEK KAPASİTELİ TAŞIMA HİZMETİ DAHA KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ”

Test sürüşleri gerçekleştirilen metrobüs projesi ile ilgili açıklamada bulunan EGO Genel Müdür Yardımcısı Dr. Taylan Engin,“Bu araç 25 metre uzunluğunda. Şu an diesel olan aracın testini yapıyoruz. Projemizde elektrikli bir sistem tasarladık. Ancak aracı ve aracın kapasitesini test etmek adına bu aracı kullandık. Bu aracın en büyük özelliği teknolojik donanımın yenilenmiş olması ve aynı zamanda yolcu kapasitesinin yüksek olması. Proje tarafına da geçtiğimizde Karapürçek’e kadar ayrılmış bir yol şeridin de çalışacak elektrikli e-BRT sistemini kullanacağız. Şu an proje aşamasında aracı yolcularımızla test ediyoruz ve onların şikâyet ve memnuniyetlerini alıyoruz. Umarım Ankara’ya güzel bir yüksek kapasiteli taşıma hizmeti daha kazandırmış olacağız” diye konuştu.

SIFIR EMİSYON, YÜKSEK MANEVRA VE 12 DAKİKADA ŞARJ OLMA ÖZELLİĞİ

E-BRT hattında çalışacak araç filosu başlangıçta 25-36 metre uzunluğundaki 30 adet lastik tekerlekli tramvay modeli diye tabir edilen elektrikli otobüslerden oluşacak. Hatta çalışacak otobüsler; demiryolu tasarım standardı, tren kontrol sistemi ve yüksek sürüş konforuna sahip olacak. Otobüsler, kendisine ayrılmış yol şeridinde hareket edecek. Sıfır emisyonlu, yüksek manevra kabiliyetine sahip, katener hattına ihtiyaç duymayan ve akıllı güç yönetimi teknolojisiyle donatılmış araçlar, yüksek kapasiteli batarya sistemiyle başlangıç ve son duraklarda tesis edilecek şarj üniteleri ile 12 dakikada şarjını tamamlayacak.