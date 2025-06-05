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İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri

İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Bayram namazı İstanbul’da 06:08, Ankara’da 05:55, İzmir’de ise 06:22’de kılınacak. İşte diğer illerde bayram namazı saatleri...

6 Haziran Cuma sabahı milyonlarca Müslüman bayram namazını eda edecek. Ardından kurban ibadeti yerine getirilecek. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namaz saatlerini duyurdu. 

Bayram namazı İstanbul’da 06:08, Ankara’da 05:55, İzmir’de ise 06:22’de kılınacak. Türkiye genelinde vakitler şehirden şehre farklılık gösteriyor.

İşte il il bayram namazı saatleri:

Adana: 05:52
Adıyaman: 05:39
Afyonkarahisar: 06:07
Ağrı: 05:15
Aksaray: 05:54
Amasya: 05:41
Ankara: 05:55
Antalya: 06.11
Ardahan: 05:13
Artvin: 05:16
Aydın: 06:20
Balıkesir: 06:16
Bartın: 05:53
Batman: 05:27
Bayburt: 05:25
Bilecik: 06:06
Bingöl: 05:27
Bitlis: 05:22
Bolu: 05:58
Burdur: 06:11
Bursa: 06:10
Çanakkale: 06:20
Çankırı: 05:50
Çorum: 05:45
Denizli: 06:15
Diyarbakır: 05:30
Düzce: 05:59
Edirne: 06:16
Elazığ: 05:33
Erzincan: 05:29
Erzurum: 05:21
Eskişehir: 06:05
Gaziantep: 05:44
Giresun: 05:30
Gümüşhane: 05:27
Hakkari: 05:17
Hatay: 05:51
Iğdır: 05:10
Isparta: 06:09
İstanbul: 06:08
İzmir: 06:22
Kahramanmaraş: 05:44
Karabük: 05:53
Karaman: 06:00
Kars: 05:12
Kastamonu: 05:48
Kayseri: 05:47
Kilis: 05:46
Kırıkkale: 05:53
Kırklareli: 06:13
Kırşehir: 05:52
Kocaeli: 06:05
Konya: 06:01
Kütahya: 06:08
Malatya: 05:37
Manisa: 06:20
Mardin: 05:30
Mersin: 05:55
Muğla: 06:20
Muş: 05:23
Nevşehir: 05:51
Niğde: 05:52
Ordu: 05:32
Osmaniye: 05:48
Rize: 05:22
Sakarya: 06:03
Samsun: 05:38
Şanlıurfa: 05:38
Siirt: 05:24
Sinop: 05:40
Şırnak: 05:22
Sivas: 05:39
Tekirdağ: 06:14
Tokat: 05:39
Trabzon: 05:25
Tunceli: 05:30
Uşak: 06:12
Van: 05:16
Yalova: 06:08
Yozgat: 05:47
Zonguldak: 05:55

 

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Etiketler kurban bayramı namaz saatleri diyanet
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