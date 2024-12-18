Ankara'da Necip Hablemitoğlu'nun anısını yaşatacak park açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 18 Aralık 2002’de bir suikast sonucu hayatını kaybeden Dr. Necip Hablemitoğlu’nun adını yaşatmak için yaptığı “Necip Hablemitoğlu Parkı”nı vefatının 22. yıl dönümünde düzenlenen törenle açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 18 Aralık 2002’de yaşanan bir suikast sonucu hayatını kaybeden Dr. Necip Hablemitoğlu’nun adını, Çankaya’daki bir parka verdi. Dr. Hablemitoğlu’nun adını yaşatmak ve hatırasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla adı verilen park, törenle açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğindeki törene; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Dr. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile birlikte vatandaşlar da katıldı.

YAVAŞ: “22 YILDIR GERÇEKLEŞMEYEN BİR ADALET VAR”

Açılışta konuşan Mansur Yavaş, Hablemitoğlu’nun toplumun aydınlanması için verdiği mücadeleye vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bu parka gelen, bu parkın yanından geçen herkes, Necip Hablemitoğlu hocamızı mutlaka saygıyla anacak. Saygıyla anacak diyorum çünkü yıllar önce hiç kimsenin görmediği şeyleri ya da görüp de söyleyemediği şeyleri cesurca yazdı, söyledi. 22 yıldır gerçekleşmeyen bir adalet var, bunun adına adalet denmez; ama gördüğüm kadarıyla ailesi de Türk milleti de şunu bekliyor: Topal olsun ama kör olmasın bu adalet. İnşallah bir gün mutlaka arkasındaki ve önündeki bütün isimler ortaya çıkarılsın. Toplum bunu bilsin ki ancak ondan sonra hepimiz müsterih olacağız, hüznümüzü içimize gömeceğiz. Şu mesajı buradan haykırıyoruz: Öldürerek kimseyi yok edemezsiniz. Tam tersine öldürerek insanları sonsuzluğa eriştirmeye hizmet etmiş olursunuz.”

ÖZEL: “SÖYLEDİKLERİ DİKKATE ALINSAYDI 15 TEMMUZ HİÇ YAŞANMAZDI”

“Ankara Büyükşehir Belediyemiz, Çankaya Belediyemizle birlikte ismini yaşatmak için onun suikasta uğradığı bu caddede, bu mekânda, bu parka ismini verdi” diyerek konuşmasına başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara imza atan meclis üyelerine teşekkür etti.

Necip Hablemitoğlu’nun ileriyi gören ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehdidi halka anlatmaya çalışan bir aydın olduğunu belirten ve kitabından alıntı yaparak açıklamalarını sürdüren Özel, şöyle devam etti:

“Hablemitoğlu’nun bu söylediklerinin doğru olduğunu anlamak için 14 yıl geçmesi ve o on binlerce öğretim elemanının, yargıçların, savcıların ve alternatif silahlı kuvvetlerinin ne kadar acımasız olduklarını görmek için 15 Temmuz akşamının yaşanması gerekiyordu. Onun kitapları, makaleleri, söyledikleri dikkate alınsaydı şüphesiz 15 Temmuz hiç yaşanmazdı.”

HABLEMİTOĞLU: “ADALETİN YERİNİ BULMASI HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU”

Dr. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, “Necip, hayatını bu ülkenin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve aydınlık geleceğine adamış biri, insandı. Fikirleri ve duruşuyla pek çok insana ışık oldu ancak bu kararlı duruşu ne yazık ki onun canına mal oldu. Aradan geçen 22 yıl boyunca bizler adaletin tecelli etmesini, katillerin ve azmettiricilerin bulunmasını bekledik, ne yazık ki yargı önüne çıkarılabilenlerin durumu, ilişkileri ve davanın seyri de ortada, sizlerin de malumu. Bu yalnızca bizim değil Türkiye'de adalet arayışı içindeki tüm insanların vicdanında derin bir yara olarak kalmaya devam ediyor. Bugün bu parkın açılışı Necip Hablemitoğlu adının ve mücadelesinin hatırlatılması adına çok önemli, çok değerli. Necip Hablemitoğlu’nun katillerinin cezalandırılması ve adaletin yerini bulması hepimizin ortak sorumluluğu” ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise “Necip Hablemitoğlu Hocamız şöyle ifade ediyordu; ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter ve laik yapısına karşı çıkan, kast eden tüm unsurlara karşı bunca zahmete ve bunca mihnete değer mi diyorsanız Atatürk'ün manevi mirasçısı olarak ‘Evet değer’ diyorum. Çünkü Türk’üm ve başka Türkiye yok.’ Bizler de Atatürk'ün manevi mirasçıları olarak laik demokratik Cumhuriyet mücadelesini sürdürerek onun hatırasına en büyük katkıyı yapmış olacağız” diye konuştu.