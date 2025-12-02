ANKARAY Ankara'da görme engellilerin teknolojiye erişim noktası oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi ile görme engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırıyor.

Braille baskı, dijital tarama ve sesli kayıt hizmetleriyle dikkat çeken merkez, 2019–2025 yılları arasında 278 binden fazla Braille sayfa üreterek örnek bir çalışma ortaya koydu.

Beşevler Metro İstasyonu’nda hizmet veren merkez, 4 bin 568 üyeye tüm hizmetleri tamamen ücretsiz sunuyor.

ANKARAY Beşevler Metro İstasyonu’nda saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet veren merkez, eğitim materyallerini Braille baskı, dijital tarama ve sesli kayıt yöntemleriyle erişebilir hale getirerek tüm hizmetleri ücretsiz sunuyor.

MERKEZDEN 4 BİN 568 BİREY FAYDALANIYOR

WavesPro ve Braille Box V5 gibi Braille printerlar, Topaz okuma cihazları ve tarayıcılarla getirilen kitaplar önce dijitalleştiriliyor, ardından talebe göre Braille baskı, mp3 ya da Word/PDF dosyasına dönüştürülüyor. 4 bin 568 görme engelli bireyin faydalandığı merkezde üyeler, Braille kitap kütüphanesinden ve Jaws ekran okuyucu programları yüklü bilgisayarlardan da bağımsız şekilde yararlanabiliyor.

278 BİN 418 BRAİLLE SAYFA, 369 BEYAZ BASTON DESTEĞİ

2019–2025 yıllarında merkezin ürettiği içerik miktarı, yapılan çalışmanın kapsamını ortaya koydu. Bu süreçte; 278 bin 418 sayfa Braille baskı, 854 adet Braille çıktı, 525 adet mp3 formatında sesli kayıt, 709 kitap taraması ve 237 bin 900 sayfa dijital tarama gerçekleştirildi. Ayrıca 369 görme engelli bireye beyaz baston desteği sağlandı.

“İSTEDİKLERİ İŞLEMLERİ BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE YAPABİLİYORLAR”

ABB Engelliler ve Rehabilitasyon Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şefi Ümit Zafer Nekiş, merkezin önemini “Görme engellilerimizin hem kişisel gelişimlerini hem de eğitimlerini desteklemek amacıyla hizmet veriyoruz. Özellikle eğitim noktasında görme engelliler bundan ciddi anlamda yararlanıyor” sözleriyle anlattı. Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi Birim İdarecisi Handan Yıldırım ise “Kitapları tarayıcıdan geçirip dijital ortama aktarıyoruz. Talebe göre bu materyalleri Braille baskı, mp3 ya da Word/PDF dosyası olarak hazırlıyoruz. Bilgisayarlarımızdaki sesli betimleme yapan programlar sayesinde üyelerimiz istedikleri işlemleri bağımsızca yapabiliyor. Ayrıca kütüphanemizden yararlanabiliyor, hiçbir hizmet için ücret ödemiyorlar. 750’si Ankara dışından olmak üzere 4 bin 568 üyemiz var” diye konuştu. Merkez üyelerinden Cemal Ayaş da merkezin kendisi için önemini şöyle ifade etti:

“Boş kaldığımda buraya geliyorum ve bilgisayar, kabartma yazı olsun onlarla uğraşma imkânı verdiler bana. Müzik dinliyorum, film dinliyorum, ders yapıyorum, sorular çözüyorum. Bizlere burayı açtıkları için çok teşekkür ediyorum.”

TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ

Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi’ne üye olmak isteyen bireyler; kimlik, sağlık raporu ve iki adet fotoğraf ile başvuru yapabiliyor. Tüm hizmetlerin ücretsiz sunulduğu merkezde üyelerin taleplerine göre beyaz baston desteği de sağlanıyor.