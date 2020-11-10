Atatürk Kent Ormanı İstanbulluların kullanımına açıldı

İstanbul’un saklı cenneti Hacıosman Korusu’nun tüm etapları tamamlanarak 10 Kasım’da düzenlenen törenle kullanıma açıldı. Uzun yıllardır atıl biçimde olan koru İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun girişimleriyle düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. İlk etabı 19 Mayıs’ta tamamlanan korunun açılışına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve koruda yürüyüş yapan vatandaşlar da katıldı. Açılış sonrasında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İmam Hüseyin Cemevi’nde Atatürk’ün 82. ölüm yıldönümü dolayısıyla lokma dağıtımı gerçekleşti.

“BENİM İÇİN BİR ONUR”

“Yaşama tutunmamızın alt yapısını oluşturan Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde bu anlamlı açılışı yapmak benim için bir onurdur” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu; “Bugünün dünyasında en güzel şey insanın yaşama bağlılığını artıran ortamları hediye etmek. Pandemi dolayısıyla coşkulu açılışlar yapamıyoruz ama sağlık açısından böyle alanları hizmete açmak bizi mutlu ediyor. Bu şehrin kaybedilmiş alanlarını çok hızlı davranıp tam da Atatürk’ün isteyeceği şekilde halkın kullanımına açarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sarıyer’in kalbinde olan bu yeri İstanbul’a kazandırmak çok önemli. Büyükdere’de olan fidanlığı da çağdaş şehircilik noktasında hızla hareket edip açacağız. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde meyveciliğin geliştirilmesinde büyük katkısı olan ve Atatürk’ün kurdurduğu ve ne yazık ki metruk şekle dönüşen binayı da İstanbullulara hediye edeceğiz.”

ŞEHİR YAŞAMINDAN UZAK

Tümüyle doğal halini koruyarak, sadece insanların yürüyüş yapabileceği ve nefes alabileceği bir ortamda koordine edilen koru yaklaşık bin dönümlük arazide bulunuyor. İstanbullunun hasret kaldığı doğaya olan özlemini gidereceği alan; endemik bitki çeşitliliği, kuş gözlem noktaları, seyir terasları, doğal hayatla alakalı bilgilendirici tabelaları, çocuk oyun alanları, tarım alanları ve yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüş parkuruyla şehir yaşamının stresinden kaçan İstanbulluların uğrak noktası olmaya aday. Metro istasyonlarına yakın olan koruda üç ayrı gölet de bulunuyor.