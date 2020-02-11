Avcılar’a ‘Güçlü ve Yeşil’ Belediye Binası geliyor

Uzun yıllardır Marmara Caddesi'nde hizmet veren belediye binası; engelsiz, yeşil enerjili, çevre dostu olarak tasarlanarak yeniden inşa edilecek.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında, mevcut belediye binasının yıktırılması ve inşaat süresince hizmet vermek üzere Ambarlı Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait olan ‘Olgun Yaş Yaşam Merkezi’ binasına taşınması kararlaştırıldı.

Yeni binanın yapımının yaklaşık 2 yılda bitmesini hedeflediklerini belirten Başkan Hançerli, “9 ve üzeri depreme de dayanacak bir belediye binasına sahip olmak için geçici olarak taşınıyoruz. En kısa zamanda da inşallah geri geleceğiz” şeklinde konuştu.

“Belediye binası hasarlı değil”

26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından belediye binasının hasar aldığı yönünde çıkan haberlere değinen Hançerli, taşınma nedenini şöyle açıkladı:

“Buradan niye taşınıyoruz? Bu konuda da bazı bilgi eksiklikleri ya da spekülasyonlar var. Bu binamız 26 Eylül’deki 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen Silivri depreminde hasar almadı. Hasarlı değil binamız. Binamız çürük de değil. 99 depremi sonrasında güçlendirilmiş bir bina. Fakat belediye binası öyle bir bina olmalı ki bir deprem anında aktif hizmet verebilmeli. Belediye çalışanları asla kaygı duymadan, korkmadan çalışmalarına devam etmeli. Çünkü afet durumunda ve afet sonrasında, deprem durumunda ve deprem sonrasında da belediyemizin çalışmalarına Avcılar halkının ihtiyaçları var.”

Yeşil enerjili, çevre dostu, deprem izolatörlü belediye binası

Deprem anında bile kaygı duymadan korkmadan çalışılabilecek bir bina inşa etmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Hançerli; “Yeşil enerjili, çevre dostu, çevreye duyarlı ve mümkünse deprem izolatörlü, 9 ve üzeri depreme de dayanacak bir belediye binasına sahip olmak için geçici olarak taşınıyoruz. En kısa zamanda da inşallah geri geleceğiz” dedi.

“Olgun Yaş Yaşam Merkezi’nde hizmet alan hiçbir kimse mağdur edilmedi”

Olgun Yaş Yaşam Merkezi bizden önce kiraya verilmişti. Biz merkezin 2/3’ünü iade aldık. Yani kira sözleşmesini güncelledik. Belediyemiz artık burayla ilgili bir tasarrufta bulunabilecek. Uzun süredir zaten çok sınırlı sayıda kişi vardı ve o sınırlı sayıdaki kişilerin barınacağı yerden daha fazlası ayrı bir bölüm olarak orada var. O bölümü o şirket işletmeye devam ediyor. Dolayısıyla hiçbir hizmet alan kişi mağdur edilmeden belediyemize yeniden kazandırıldı burası. Deprem gibi olağanüstü bir dönem olması sebebi ile yeni bir yere ihtiyaç duyduk. Burada büyük tadilatlar yapmadan, yani Olgun Yaş Yaşam Merkezi olma özelliğini kaybetmeyecek şekilde geçici olarak oraya taşınıyoruz.