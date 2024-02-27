Bakırköy adayı Ali Talip Özdemir: ''Ücretsiz fitness ve spor salonları açacağız''

AK Parti'nin Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir, Bakırköy'ün gençlerine "Sağlıklı ve aktif bir hayat için gençlerimize ücretsiz fitness ve spor salonlarıyla destek olacağız" diyerek seslendi.

AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın İstanbul Bakırköy ilçesi Belediye Başkan adayı olan Ali Talip Özdemir Bakırköy'ün gençlerine "Sağlıklı ve aktif bir hayat için gençlerimize ücretsiz fitness ve spor salonlarıyla destek olacağız" müjdesini açıkladı.

Özdemir ayrıca "Göreve geldiğim ilk gün parti gömleğimi dışarıda bırakacağım ve tamamıyla halka hizmete kendimi adayacağım. Bakırköy’ün kaybedecek bir günü bile yok. İlçemizi; huzurlu, güvenliği sağlanmış, kentsel dönüşümü tamamlanmış, trafik ve park sorunları çözülmüş bir şekilde halkımıza takdim edeceğim." dedi.

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

Konya Ereğli'de 1953'te dünyaya gelen Özdemir, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nden makine mühendisi olarak mezun oldu.

1987'de makine yüksek mühendisi olan Özdemir, iki dönem Konya Ereğli Belediye Başkanlığı, bir dönem Konya Milletvekilliği ile iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Milletvekilliği yaptı.

48.⁠ ⁠Hükümette Çevre Bakanı olarak, 53. Hükümet'te Basın ve Enformasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Özdemir, 11 Ocak 2003'te yapılan Anavatan Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi.