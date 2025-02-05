Bandırma Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine destek: Sosyal yardımlar artırıldı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Belediyesi Sosyal Marketi’ni ziyaret ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan destekleri yerinde inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mirza, belediyenin sosyal yardımlarını artırarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla her ay ailelere sağlanan 4 litre süt desteği devam ederken, sosyal yardım kartlarında da önemli bir artış yapıldı. Daha önce 700 TL olarak belirlenen sosyal yardım kartları, 1000 TL’ye yükseltildi. Böylece 1300 ihtiyaç sahibi hemşehrimiz, temel gıda ve diğer ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek.

Bandırma Belediyesi, sosyal yardımların kapsamını genişleterek daha fazla vatandaşın temel ihtiyaçlara ulaşmasını sağlamaya devam edecek.