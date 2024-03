Başkan Aras: ''Kimsesizin kimsesi olacağız''

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Aras, ''Muğlalı hemşehrimin, darda olanın, garip gurebanın, fakir fukaranın, kimsesizin de kimsesi olacağız. CHP kimsesizlerin kimsesi olacak'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmaları kapsamında Ortaca’da düzenlenen mitingde Muğlalılara seslendi. İktidara çevre ve ekonomi politikaları üzerinden seslenen Özel, iktidarın yanlış uygulamalarının takipçisi olacaklarını söyledi. Ortaca Pazar yerinde düzenlenen mitinge Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş, Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan ve diğer ilçe belediye başkan adayları katıldı.

“ORMAN KÖYLÜMÜZE VE ORMANLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Ortaca Pazar yerinde Muğlalılara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, orman köylülerinin sorunlarını çözeceklerini söyledi. 2021 yılında yaşanan orman yangınlarına değinen Özel, “Muğlaya gelmişken orman köylülerinden bahsetmemek olmaz. Orman köylüleri hükümetin yok saydığı bir grup, beş yüz bin orman köylüsü var. 3.8 milyar lira devletten alacaklı durumdalar. Bu sene enflasyon yüzde 120. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 68, ancak orman köylülerinin yapmış oldukları hizmet karşılığı aldıkları paraya yapılan zam sadece yüzde 20, Orman Genel Müdürlüğü beş yıldızlı otellerde kamplar yapıyor. Kampa katılanlara beşer bin liralık ayakkabı hediye ediyor. Orman köylüsü 30 gün çalışsa 9 bin lira para alıyor. Bugün için Türkiye'de emeği en çok sömürülen devlet tarafından hiç görülmeyen ve sesini duyuramayan bir kitle, seçimlerden sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ortaca Başkanımız hep beraber Orman köylüsü için ne yapabiliyoruz diye çalışacağız. Ayrıca ben onların sesini bütün Türkiye'ye duyuracağım. Söz veriyorum kendilerine. Muğla’nın maalesef ormanları kesilip orman yangınlarıyla ilgili doğru tedbirler alınmadığı ve yine geçtiğimiz yıllarda uçak uygun değil deyip Türkiye'yi savunmasız bıraktıkları o süreçte 2021 yılında 66 bin dekar orman kaybettik. Toplam orman varlığımızın yüzde sekiziydi. Tam 93 bin futbol sahası büyüklüğünde orman kaybettik. Ne zaman Hatalarını gördüler uçaklar kiralandı, hazırlıklar yapıldı. Takip eden yıl bu kadar büyük yangınlar ve kayıplar yaşanmadı. Ahmet Aras o süreci en derinden yaşayan birisi olarak büyükşehire talip olduğunda yapacaklarını söylerken Muğla'nın orman varlığını arttırmak, ormanları ranttan, madencilerden ve yangınlardan korumak için her türlü tedbir alıp fedakarlık yapacağını anlattı. O konuda güvenimiz tamdır. Desteğimiz arkasındadır. Ormanlarımıza sahip çıkacağız” dedi.

“1 NİSAN’DAN SONRA AKBELEN İÇİN AYNI KARAR ÇIKABİLİR”

Akbelen Ormanı’na yönelik talan girişimlerine CHP örgütü olarak her zaman mücadele edeceklerini ifade eden Özel, “Akbelen’de bulunan santrale kömür yetişmiyor. Maliyetler çok yüksek. Mazot çok pahalı, dışarıdan taşıma kurtarmadığı için yeni maden alanları verilerek büyütülmeye çalışılıyor. Orada çalışan emekçi kardeşlerimiz için bizim belediye başkanlarımız önerdi. Gelin bütün belediyelere paylaştıralım. CHP olarak sahip çıkalım. Ama ormanlarımızı kömüre feda etmeyelim. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz bir genelgeyle Cumhurbaşkanlığı olarak o alanı büyütmeye kalkıyorlar. Muğla’ya, cumhurbaşkanının talimatıyla gelen Muğlalı olmayan, Muğla'yı bilmeyen geçmiş dönemlerde yaptığı görevlerden sonra nasıl AK Partili oldu? Belli olmayan birisi çıktı. Akbelen ormanlarında beş kat fazla bir katliamın yaratacağı infialden korkup Cumhurbaşkanı kararını geri aldılar. Ama açıkça söylüyoruz. Bir Nisan tarihinden sonra her an aynı karar gelebilir. Ama karşısında aslanlar gibi CHP Muğla örgütümüz var” ifadelerini kullandı.

“PAZAR GÜNÜ SANDIĞA GÖMECEĞİZ”

Üretici ve esnafı mağdur edenleri sandıkta yeneceklerini dile getiren Özel, emekliye, emekçiye, üreticiye, esnafa destek olacaklarını söyledi. Özel, “Narenciye ve limon üreticisini üzenleri de limonu dalında bırakanları da pazar günü sandığa gömeceğiz inşallah. Muğla büyükşehir belediyesi emeklisine de, emekçisine de, esnafına da, köylüsüne de sahip çıkacak. Narenciye için, kışın para etmeyen narenciyeyi dondurma üniteleriyle yazın beş yıldızlı otellere, bütün Muğla'ya yayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde emeklinin, emeklinin, çalışanın ve çiftçinin sonuna kadar yanında olacak. Siz Ahmet Aras'ın yanında olacak mısınız?” diye konuştu.

“ORTACA’NIN EKSİĞİNİ TAMAMLAMAK NAMUS BORCUM”

Ortaca pazar yerinde Muğlalılara seslenen Aras, 31 Mart’ta seçimi güçlü bir şekilde kazanacaklarını söyledi. Aras, “Beni iyi kötü tanıdınız. Şimdi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığında artık canla, başla, azimle, kararlılıkla hizmet etmeye hazırım. Sizlerin desteğiyle 31 Mart'ta seçimi hem Dalaman'da hem de Muğla'nın diğer on iki ilçesinde ve büyükşehirde çok güçlü bir şekilde kazanacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Ortaca'da Evren kardeşim var. Evren kardeşimle Büyükşehir Belediyesi'nin de imkanlarınıyla Ortacamın ne eksiği varsa, ne gediği varsa hepsini tamamlamak benim namus borcumdur. Onun borcudur. Artık öyle büyükşehir, küçükşehir ayrımını ben kaldırdım. Büyükşehirle Ortaca Belediyesi'nin imkanlarını birleştireceğiz. Altyapı, su, kanalizasyon, yol, otogar, kültür merkezi, kreş, yurt huzurevi ne gerekiyorsa sonuna kadar Ortacamıza kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“KİMSESİZİN KİMSESİ OLACAĞIZ”

Ekonomi politikaları üzerinden İktidarı eleştiren Aras, “Son dönemde ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu çok bilmiş enflasyon uzmanı var ya hani? Ekonomist? Hocası da şu anda aday oldu. Biliyorsunuz değil mi? Hoca bak. Ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Kılavuzu karga olanın derler. Şimdi Arkadaşlar yirmi senedir ben ekonomistim, enflasyon sebep, faiz sonuç, faiz sebep, enflasyon sonuç diye diye faizi indirdi. Şimdi faizi yüz elliye çıkardı. Enflasyon aldı başını gidiyor. Bir taraftan akaryakıt fiyatları, bir taraftan enerji fiyatları, dolar, euro! Şu anda toplumun geneli yoksullaştı. Muğlamız, şu anda derin bir yoksulluk yaşamakta. Belediyenin işi sadece altyapı, yol, su değil. Sosyal belediyecilik yapacağız. Muğlalı hemşerimin, derdi olanın, garip gurebanın, fakir fukaranın, kimsesizin kimsesi olacağız” diye konuştu.

“BU BAHARDA RÜZGAR ÖZGÜRLÜĞE ESECEK”

İktidarın karalama kampanyalarına tepki gösteren Muğla il başkanı Zekican Balcı, provakasyona gelmeyeceklerini söyledi. Balcı, “İtibarsızlaştırma ve algı operasyonları gibi ahlak ve hukuk dışı yöntemler maalesef siyasetin gündeminde. Menteşe Belediye Başkan adayımıza, Datça belediye başkan adayımıza, teknoloji marifetiyle yapılan karalama kampanyaları rakiplerimizin acziyetinin en büyük göstergesidir. Halkımızın kavgadan ve ayrıştırıcı siyasetten bıktığını çok iyi biliyoruz. O yüzden bu provokasyonlara kesinlikle prim vermeyeceğiz. Küçük oyunlara gelmeyeceğiz. Biz Ortacalılara ve Muğlalılara bir söz verdik. Bu Baharda rüzgar özgürlüğe esecek, kardeşliğe erecek. Sosyal demokrat, adil ve eşit belediyecilik anlayışımızı tüm ülkeye yaymak en büyük gayemizdir. Bizler halkçılığı, terzi fikrilerden, gerçek milliyetçiliğiyse biz sokak duvarlarına değil, topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına, Batı Anadolu'nun haşhaş tarlalarına yazmış Bülent Ecevit'lerden öğrendik. Mücadele azmimizi ve kararlılığımızı ise Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık” dedi.