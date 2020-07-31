Başkan Genç, annesinin kabrini ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nı Anadolu’da geçiriyor. Her yıl Kelkit Vadisi olarak bilinen bölgeyi ziyaret eden Genç’in bu bayram ilk durağı geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden annesi Kıymet Genç’in Gümüşhane Şiran Kırıntı Köyünde bulunan kabri oldu. Kıymet Genç’in 52. gün yemeğini veren ardından bölge halkıyla bayramlaşan Başkan Şükrü Genç, bayramın ikinci gününde ise babası Abbas Genç’in Şebinkarahisar’da bulunan kabrini ziyaret edecek.