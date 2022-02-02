Başkan Genç'e güvenirlilik ödülü

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Hayat Güvenilir Olsa” sloganıyla yola çıkan Güvenilir Ürün Platformu ve Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin Güvenirlilik Ödülü’ne layık görüldü. Ödülünü Aqua Florya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu’nun elinden alan Başkan Genç, ödüle layık olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yayın hayatına 2021 yılında başlayan ve dördüncü sayısının konusunu güvenirlilik olarak belirleyen Türkiye’de İş Dünyası Dergisi ve Güvenilir Ürün Platformu (GÜP), Güvenirlilik Ödüllerini sahipleri ile buluşturdu. Ürün ve hizmet güvenliğinin yaygınlaştırılması ve toplumsal bilincin oluşturulması çalışmalarına sosyal sorumluluk bilinciyle verdiği destek nedeniyle ödül alan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’ne yayın hayatında başarılar dilerken, “Olaylara bakarken yaşam kavramı ile bakıyoruz. Yaşam da her şeyi içine alıyor. Bunun en önemli paydaşlarından biri de basın. Basının görevi yaşamın içinde olan herkese eşit ve doğru bilgileri verebilmesidir” dedi.

GÜVENİRLİLİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİDİR

Yaşamın temelinin insanların birbirlerine olan güveni olduğunu ifade eden Başkan Genç, “Kurumlar olarak güvenirliğimiz çok önemlidir. Bu ortamının oluşturulmasının yaşamı çok daha kolaylaştıracağı kaçınılmazdır. İnsanların birbirine güvenmesi, kurumların birbirine güvenmesi çok önemlidir. Bu güven ortamı yaratıldığında ülkenin kalkınması çok daha kolay olacaktır. Biz birbirine güvenen insanlarız. Bunun en iyi örneklerinden biri canını canına katarak, kanını kanına katarak emperyalist güçlere karşı kurtarılan Türkiye Cumhuriyeti’dir” şeklinde konuştu.