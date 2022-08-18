Başkan Gökhan Yüksel Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenine Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Hacı Bektaş-ı Veli’nin vefatının 751. yıl dönümünde, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Programı’na katıldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Başkan Yüksel, ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte "59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri"ne katıldı.

"Birlik, beraberlik ve barışın sembolü"

Başkan Gökhan Yüksel Hacıbektaş'taki ziyaretlerine Hacı Bektaş Veli Dergâhı ve Müzesi'ni ziyaret ederek başladı. Türbede dua eden ve ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, "Dünyamıza kattığı değerler ve anlayışı ile asırlardır birlik, beraberlik ve barışın sembolü olan Hacı Bektaş-ı Veli'yi saygıyla anıyorum." dedi.

Ziyaret programı kapsamında Hacıbektaş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaretinde; CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve CHP Kartal ilçe yöneticileri eşlik etti.

Başkan Yüksel, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.

Programda Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü, Kamil Ateşoğulları'na takdim edildi. Program kapsamında yapılan etkinliklerde Hacı Bektaş-ı Veli’yi anmak için Alevi deyişleri söylenirken semah dönüldü. Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

"Helalleşmeliyiz, kucaklaşmalıyız ve barışmalıyız"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Büyük önder Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu Cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağız. Bu duygularla Anadolu ile Trakya'yı bize yurt yapan bütün erenlerimizin, velilerimiz, mürşitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. " dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Sizlerin huzurunda vurgulamak isterim ki, her kim bizim yanımızda bulunup yüreğindeki kini, intikam duygusunu öldürmemişse bizimle yürüyecek bir yolu yoktur. Bizler, Hünkar’dan öğrendiğimiz üzere tüm inançlara, o inançlarının tüm mensuplarına saygı duyar, saygı gösteririz. Bizler kişisel hırslarımızdan, ihtiraslarımızdan arınmalıyız. İyilikte ve adalette yarışmalı ve bunun mücadelesini vermeliyiz. Helalleşmeliyiz, kucaklaşmalıyız ve barışmalıyız." ifadelerini kullandı.