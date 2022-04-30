Başkan Gökhan Yüksel’den 1 Mayıs Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, ülkemizde birlik ve beraberliği güçlendirmesini; ekonominin bel kemiği olan emekçilerin, 1 Mayıs’lar sayesinde haklarını sonuna kadar kazanabilmelerini temenni ediyorum.” diyen Başkan Gökhan Yüksel, mesajında şu ifadeleri kullandı;

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, ülkemizde birlik ve beraberliği güçlendirmesini; ekonominin bel kemiği olan emekçilerin, 1 Mayıs’lar sayesinde haklarını sonuna kadar kazanabilmelerini temenni ediyorum.” diyen Başkan Gökhan Yüksel, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“İşçi ve emekçilerin hak ve adalet arayışı tarihi bir mücadeledir.

Günümüzün zorlu ekonomik koşullarında, emekçilere verilmesi gereken desteğin önemi açıkça ortada. Ülkemizde sosyal adaletsizlik ve derinleşen yoksulluk gün geçtikçe daha da artıyor.

Bu yüzden bize düşen sorumluluk, her zaman bu mücadelenin destekçisi olmak ve işçi haklarını koşulsuz şartsız savunmaktır. Biliyoruz ki bugün dayanışma ruhunu güçlendirmemiz, her zaman olduğundan çok daha önemli.

Özellikle pandemi koşullarında hayatın akışını sağlayan, mücadeleyi en önde göğüsleyen emekçilerimiz, sadece kuru bir alkışı değil, aynı zamanda iyi yaşam koşullarını hak ediyor.

Alın teri, her ülkenin kalkınma gücüdür. Emekçi yoksa hayat durur. Bunu en iyi biz, yerel yöneticiler tecrübe ediyoruz. Geleceğe umut sağlayan daima emeğin gücüdür. Bu yüzden, emekçiyi geride bırakan bir anlayış kabul edilemez.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, ülkemizde birlik ve beraberliği güçlendirmesini; ekonominin bel kemiği olan emekçilerin 1 Mayıs’lar sayesinde haklarını sonuna kadar kazanabilmelerini temenni ediyorum.

Eşitliğin, adaletin ve beraberliğin gücüne inanmaya, herkesin adil ve onurlu bir yaşama kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.”