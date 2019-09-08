Başkan Mansur Yavaş gençlerle buluştu

Katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışını benimseyerek “ortak akıl” ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, her yaştan ve meslekten vatandaşla bir araya gelerek onların Başkent’e dair fikir ve önerilerini dinliyor.

“ÜNİVERSİTELİLERLE BİR ARAYA GELMEYİ ÖNEMSİYORUM”

Ankara’da ve Ankara dışında eğitim gören Peyzaj Mimarlığı öğrencileriyle TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde buluşan Başkan Yavaş, gençlerin Başkent’e dair öneri, fikir ve projelerini dinledi.

Yaz Kampı’na katılan üniversite öğrencilerinin Başkent’e dair fikir ve projelerini dinleyerek, sorularını yanıtlayan Başkan Yavaş, “Bütün çalışmalarımızı katılımcı yönetim anlayışıyla, üniversitelerle birlikte ve halka sorarak yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar sizin yaptığınız öğrenci çalışmalarına da destek vermeye gayret ediyoruz” dedi.

Beypazarı Belediye Başkanıyken de üniversitelerden gelen talepleri dikkate alarak ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Yavaş şunları söyledi:

“Ben sizlerden şöyle bir şey talep edeyim: Daha yeni, 30 Ağustos Zafer Parkı’nı açtık. Burası, Atatürk Orman Çiftliği’ne ait. Bizden önceki dönemlerde belediyeye verilmiş ve öyle kalmış. Ankara’da betonun girmediği, peyzajını düzenleyebileceğimiz, ticari olmayan bir park olsun istiyoruz. Mangal da yasak. Aileler gelsin, orada piknik yapsın istiyoruz. Ama sabah yürüyüşe gittiğimizde, orada elden geçirilmesi gereken yerler olduğunu gördük. Hep beraber oraya bir el atalım. Hem Atatürk’ün emaneti, hem de gerçekten çok güzel”

ÖĞRENCİ PROJELERİNE DESTEK

Gençlerden büyük ilgi gören Başkan Yavaş, öğrencilerden gelen tüm soruları da yanıtladı.

Bir öğrencinin “Belediyeyle odanın beraber çalıştığı sadece öğrencilere açık proje yarışmaları düzenlenmesini istiyoruz” talebine karşılık “Olur, seve seve” cevabını veren Başkan Yavaş şöyle konuştu:

“Alanımız var. Havaalanından şehre gelirken ağaçlar defalarca söküldü dikildi. Şehre girişte, şehrin prestij alanları oluyor bunlar. Havaalanından şehre girişte o refüjü planlayabiliriz. Çok daha güzel yapabiliriz. Başka yerlerde de var. Bu şekilde, şehre giriş prestij projeleri yapabiliriz”

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR...

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, Başkan Yavaş’a destekleri için teşekkür ederek “Belediye Başkanımız daha önce Beypazarı Belediye Başkanıyken de öğrenci proje yarışması yapmıştık. Her zaman bizlere destek oldu. Size buraya geldiğiniz ve desteğinizi hissettirdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrencilerin çalışma bölümlerini gezerek projelerini dinleyen Başkan Yavaş, genç peyzaj mimarı adaylarının çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yavaş, öğrencilerin fotoğraf çektirme isteklerini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.