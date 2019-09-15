Başkan Mansur Yavaş'tan gençlere sürpriz !

Başkan Yavaş’ın Ankara’yı 24 saat yaşayan, kültürün ve sanatın da Başkent’i yapma projesine gönüllü olarak katılan sanatçılar ücretsiz olarak Seğmenler Parkı’nda verdikleri konserle Başkentlilere doyumsuz bir akşam yaşattı.

BAŞKAN YAVAŞ, KONSERE KATILARAK GENÇLERE SÜRPRİZ YAPTI

Seğmenler Parkı’nda düzenlenen konsere Türk Halk Müziği Sanatçısı Cengiz Özkan, Karadeniz müziğinin aranılan ismi Selçuk Balcı ve amatör sokak sanatçıları da sahne aldı.

Ankara Kent Konseyi üyesi de olan Selçuk Balcı’nın attığı tweete yanıt veren ve Başkentlileri de etkinliğe davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konsere de katılarak gençlere sürpriz yaptı.

Konserde söylenen birbirinden güzel eserlere 7’den 70’ e herkes tek bir ağızdan eşlik etti. Çimlerin konser alanına döndüğü etkinlikte Başkan Yavaş’ı karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sanatçı Selçuk Balcı ile “Ankara Türküsünü” beraber söyleyen Başkan Yavaş sanatçılara teşekkür etti. Ankara’yı kültür ve sanatın Başkent’i yapma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini kaydeden Başkan Yavaş sözlerini şöyle tamamladı “İnşallah Ankara’yı 24 saat yaşayan her tarafında mutlu ve keyifli insanların olduğu, sanatın kültürün yükseldiği, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği dünya başkentleri ile yarışan bir Başkent için hep birlikte çalışacağız. Ankara’da yaşamaktan hep birlikte keyif alacağız. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sanatçılarımıza başarılar diliyorum”