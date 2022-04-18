Başkan Seçer, 2022 Mersin Yenişehir Triatlonu Avrupa Triatlon Kupası Ödül Töreni’ne katıldı. Kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Organizasyonun Mersin’in tanıtımına katkı sunduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Dünyanın, ülkemizin her tarafından sporcularımız burada centilmence mücadele ettiler. Bu turnuvanın kazananı dostluk, barış ve kardeşlik” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediyesi, Avrupa Triatlon Birliği ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği 2022 Mersin Yenişehir Triatlonu Avrupa Triatlon Kupası Ödül Töreni’ne katıldı. Başkan Seçer, “Bu turnuvanın kazananı dostluk, barış ve kardeşlik” dedi.

Büyük kadınlar kategorisinde; Almanyalı Tanja Neubert birinci, İsviçreli Nora Gmür ikinci ve Polonyalı Roksana Slupek de üçüncü oldu. Büyük erkekler kategorisinde; Faslı Jawad Abdelmoula birinci, Macaristanlı Csongor Lehmann ikinci ve Almanyalı Henry Graf ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Fenerbahçe Meydanı’nda düzenlenen Ödül Töreni’ne; Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği Temsilcisi Zeljko Bujik, Meclis üyeleri, sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı. Avrupa Triatlon Birliği Temsilcisi Zeljko Bujik, protokol üyelerine teşekkür plaketi verdi.

Seçer: “Mersin'in tanıtımına katkı sunduğu için çok değerli bir organizasyon”

Başkan Seçer, Yenişehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan organizasyonun çok güzel olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Herkes memnun, yarışmacılar memnun, biz de memnunuz. Neden memnunuz? Mersinimiz çok güzel ama bizim Toros Dağlarımızın tepesinde nadide bir çiçek var. Bundan kimsenin haberi yok. O çiçeği keşfetmek lazım. Mersin de böyle bir yer. Mersin'in tanıtımına katkı sunduğu için çok önemli, çok değerli bir organizasyon. Dünyanın, ülkemizin her tarafından sporcularımız burada centilmence mücadele ettiler. Bu turnuvanın kazananı dostluk, barış, kardeşlik. Bir kere bunu içimize, kalbimize yazmalıyız. Bu tip organizasyonlar hem ülke sathında birliğimizi hem dünya barışına yaptığı katkılar dolayısıyla bizlerin ilgisini çekiyor. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Şehrimize renk kattığı için yarışmacılarımıza da teşekkür ediyorum. Umut ediyorum gelecek yıllar çok daha büyük organizasyonlar olacak ve biz de tabi ki kenti yöneten belediye başkanları olarak her zaman bu organizasyonların yanında olacağız.”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, organizasyona destek veren kurum ve kuruluşlara, sponsorlar ile gönüllü çalışan öğrencilere teşekkür ederek, “3 yıl önce bu organizasyona başladığımızda daha Mersin buna çok yabancıydı. Burada yine bu alanda ödül vermiştik. Katılmak isteyen gönüllü sporculara vermiştik. Bugün bir Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yaptık. Artık organizasyonu gördükten sonra dünya triatlon kupasını burada yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Buraya 30’un üzerinde ülkeden 170 kadar yabancı sporcu geldi. Yeni, daha büyük organizasyonlarda buluşmak üzere” diye konuştu.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise “Triatlon ailesi olarak burada gerçekten artık kendimizi evimizde hissetmeye başladık ve gerçekten 3. yılında çıtayı çok yükselttik. Bu sene bizim triatlon sezonunun açılış yarışı oldu. Burada hem Vahap Başkanıma hem Abdullah Başkanıma teşekkür ediyorum. Din, dil, ırk gözetmeksizin sporla herkes birleşebiliyor. Tabi ki Yenişehir’in ve Mersin'in tanıtımı çok önemli. Gerçekten çok yüksek çıtada bir organizasyon oldu” dedi.

Avrupa Triatlon Birliği Temsilcisi Zeljko Bujik de organizasyonda emek veren herkese teşekkürlerini iletti.